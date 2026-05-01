Adrián Suar y Natalia Oreiro están juntos otra vez

Bajo una identidad falsa, Rocío se presenta como una paciente interesada en realizarse un procedimiento estético, con la intención de observarlo de cerca sin levantar sospechas. Sin embargo, lo que comienza como un experimento académico pronto se transforma en una serie de encuentros donde él despliega todo su carisma. Para evitar caer en su juego, ella se ve obligada a inventar excusas cada vez más insólitas.

Cuando Máximo empieza a involucrarse emocionalmente y reconoce que se ha enamorado, la situación se vuelve impredecible. “El experimento” se descontrola, y Rocío deberá decidir si puede sostener su investigación sin quedar atrapada en su propia estrategia.

Definida como una comedia de enredos, Yo, Narciso pone en escena la obsesión por la imagen, el peso del ego —especialmente el masculino— y los límites del deseo en una época donde todos buscan ser vistos, admirados y validados.