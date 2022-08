Leticia Siciliani lloró al recordar su primer beso con una mujer

"Ay, no. Lloro", expresó, "lloro porque me da nervios hablar. Fue como afrontar mis prejuicios sobre qué iba a pensar el otro, era más mío, como pensar 'mis viejos se mueren' y nada que ver, la mejor. Con la gente... qué sé yo. Nunca me importaron tanto", continuó la exparticipante de MasterChef Celebrity.

"El día que le di un beso a una mujer dije: 'listo, me enamoré, es esto, esto era lo que me pasaba durante tantos años. He salido y hecho mis cosas con chicos y sentía que no me enamoraba o no estaba cómoda. La pasaba bien y terminábamos siendo re amigos. Me acuerdo que besé a esa chica y dije que estaba tocando el cielo con las manos. De ahí mismo fui a contarle a todo el mundo. Mis viejos estaban de viaje así que esperé a que vuelvan porque no les iba a mandar un mail. Yo tenía 20 años", relató.

Sobre la reacción de sus papás, contó: "Mi mamá fue re comprensiva y mi papá sí fue más reactivo, como si fuese una etapa, y empezó a hablar de un montón de cosas que no tenían nada que ver y que me sirvieron para cortar mi Edipo con él".