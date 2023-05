Lula defendió la inclusión de Argentina en el Consejo de Seguridad de la ONU

"Tenemos que tener una gobernanza que tenga más representatividad de otros continentes, más países... Y obviamente que Brasil reivindica participar del Consejo de Seguridad, pero no sólo lo queremos para nosotros, sino para otros países de América del Sur, de África, de Asia", añadió.

Para Lula, "no tiene explicación que un país como India, con 1.400 millones de habitantes, no esté en el Consejo de Seguridad", así como "no tiene explicación" que no estén otros países como "Nigeria, Sudáfrica, Egipto, Brasil, México o Argentina".

El mandatario brasileño, que hace tiempo insiste en la necesidad de reformar este órgano de Naciones Unidas, cuestionó nuevamente que haya miembros con derecho a veto.

"Es preciso discutir una nueva geopolítica, para que la ONU tenga autoridad de decidir y ver que las decisiones se cumplan", apuntó, y manifestó que los miembros del Consejo de Seguridad "ni siquiera respetan" del propio Consejo. "Son los mayores productores de armas, los mayores vendedores de armas, son los que tienen las armas más potentes del mundo", añadió.

Cómo se compone el Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo tiene un total de 15 miembros: cinco permanentes y con derecho a veto y diez electos por la Asamblea General por períodos de dos años.

Los permanentes son:

China

Estados Unidos

Federación Rusa

Francia

Reino Unido

Actualmente, los otros diez países miembros no permanentes, elegidos por dos años, son:

Albania

Brasil

Ecuador

Emiratos Árabes Unidos

Gabón

Ghana

Japón

Malta

Mozambique

Suiza

La Argentina ya fue miembro del Consejo de Seguridad de la ONU: cuándo

La Argentina ya fue elegida como miembro no permanente del organismo de seguridad global durante el período 2013-2014, cuando obtuvo el apoyo unánime de los países de América latina y el Caribe.

Vale aclarar, además, que cualquier Estado que sea miembro de la ONU puede participar en las deliberaciones del Consejo de Seguridad pero sin derecho a voto, siempre y cuando el propio Consejo considere que los intereses de ese país se vean afectados.

Asimismo, tanto los miembros y los no miembros de las Naciones Unidas podrán ser invitados a participar, sin derecho a voto en las deliberaciones, si son partes en una controversia que se considera por el Consejo.