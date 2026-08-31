Avanza la organización por la visita del papa León XIV y Karina Milei recibió a la cúpula episcopal
Funcionarios del Gobierno Nacional y autoridades eclesiásticas mantuvieron una nueva mesa de trabajo para coordinar los detalles logísticos del viaje papal.
La cuenta regresiva para el esperado arribo del papa León XIV al país continúa sumando definiciones institucionales, y tras la llegada de una misión del Vaticano a la Argentina, este lunes avanzaron las reuniones para ultimar los detalles de la histórica visita.
La comitiva, encabezada por el coordinador de los Viajes Apostólicos, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, fue recibida en su llegada por funcionarios de la Cancillería y representantes de la Nunciatura Apostólica.
De esta manera, equipos técnicos de la Secretaría General de la Presidencia, la Nunciatura Apostólica, la Cancillería y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) llevaron a cabo este lunes una nueva reunión de coordinación en el Palacio San Martín con el objetivo de pulir la hoja de ruta y los aspectos operativos de la estadía del Santo Padre, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
Durante el cónclave interinstitucional, las distintas áreas involucradas repasaron la planificación general de los eventos y acordaron continuar durante las próximas jornadas con la evaluación pormenorizada de las locaciones que albergarán las actividades oficiales del Sumo Pontífice en suelo argentino.
Cumbre en la Casa Rosada por el papa León XIV y sintonía institucional
En sintonía con las gestiones organizativas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo una audiencia esta tarde en la Casa Rosada con el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.
De la reunión cumbre también formaron parte el secretario general de la entidad eclesiástica, monseñor Raúl Pizarro, y el secretario de Comunicación y Medios de Presidencia, Fabián Fernández. El encuentro oficial sirvió para consolidar los canales de diálogo directo entre el Poder Ejecutivo y la jerarquía eclesiástica de cara a un acontecimiento histórico que movilizará a fieles de todo el país.
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