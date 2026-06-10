Cambió el pronóstico del fin de semana largo y el tormentón se convirtió en galerna intempestiva

El arranque de la semana se presentará con marcas térmicas estables. Para este miércoles se espera una jornada mayormente cubierta con una temperatura promedio de 13°C y vientos leves del sector norte. Una tendencia similar se mantendrá durante el jueves y el viernes, días en los que las máximas oscilarán entre los 16°C y 17°C, preparando el terreno para el abrupto quiebre meteorológico.