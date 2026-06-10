Cambió el pronóstico del fin de semana largo y el tormentón se convirtió en galerna intempestiva
El nuevo pronóstico extendido para Buenos Aires alerta sobre un brusco cambio climático con ráfagas intensas y lluvias durante el próximo fin de semana largo.
Las condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires sufrirán una drástica transformación en las próximas horas. El último pronóstico del tiempo confirma que las sospechas de un tormentón dieron paso al desarrollo de un fenómeno de galerna intempestiva, el cual afectará directamente el fin de semana largo.
El impacto del clima en el fin de semana largo
IMPORTANTE: El enorme gesto de Messi con un periodista venezolano que conmovió a todos
El arranque de la semana se presentará con marcas térmicas estables. Para este miércoles se espera una jornada mayormente cubierta con una temperatura promedio de 13°C y vientos leves del sector norte. Una tendencia similar se mantendrá durante el jueves y el viernes, días en los que las máximas oscilarán entre los 16°C y 17°C, preparando el terreno para el abrupto quiebre meteorológico.
El panorama cambiará radicalmente a partir del inicio del descanso extendido, presentando las siguientes condiciones:
-
Sábado 13 de junio: Llega el cambio definitivo. Se registrará un 60% de probabilidades de precipitaciones aisladas y vientos intensos del sector sur con ráfagas que alcanzarán los 36 km/h, haciendo descender la temperatura a una máxima de 13°C y una mínima de 6°C.
Domingo 14 de junio: El ingreso de aire polar consolidará el enfriamiento generalizado. El termómetro se desplomará notablemente, alcanzando una mínima de apenas 2°C y una máxima que no superará los 11°C a lo largo de toda la jornada.
Lunes 15 de junio (Feriado): Las condiciones invernales se mantendrán firmes durante el día no laborable. Se anticipa un cielo parcialmente nublado, con una mañana sumamente fría de 4°C de mínima y una tarde que trepará tímidamente hasta los 14°C.
Frente a este escenario de vientos fuertes y bajas sensaciones térmicas, las autoridades recomiendan asegurar elementos sueltos en balcones y abrigarse adecuadamente antes de realizar actividades al aire libre durante el fin de semana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario