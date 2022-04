Tras el fin de semana largo récord, un argentino que vive en Canadá criticó los feriados

"En Canadá solo tenemos 6 feriados por año (Año Nuevo, viernes santo, Canada day, día del trabajador, acción de gracias y navidad). En Argentina hay 19. Por eso el país está cómo está", sentenció. Fue tendencia. ¿Lo que dice es real?

Cuántos feriados hay en Canadá

Entre los oficiales y los regionales suman 17 en 2022. Sólo dos menos que en Argentina.

Sábado 1 de Enero - Año nuevo Lunes 21 de Febrero - Día de familia (festivo regional) Lunes 14 de Marzo - San Patricio (festivo regional) Viernes 15 de Abril - Viernes santo Lunes 18 de Abril - Lunes de pascua Lunes 23 de Mayo - Día de la reina Victoria Martes 21 de Junio - Día nacional del aborigen (festivo regional) Viernes 24 de Junio -Día de san Juan el bautista (festivo regional) Lunes 27 de Junio -Día del descubrimiento (festivo regional) Viernes 1 de Julio - Día de Canadá Sábado 9 de Julio - Día de Nunavut (festivo regional) Lunes 1 de Agosto -Día cívico (festivo regional) Lunes 5 de Septiembre - Día del trabajador Lunes 10 de Octubre - Día de acción de gracias (festivo regional) Viernes 11 de Noviembre - Día del recuerdo (festivo regional) Domingo 25 de Diciembre - Navidad Lunes 26 de Diciembre - Feriado por navidad (festivo regional)

En Canadá, una jornada normal de trabajo diario es de 8 horas, y 40 horas semanales. El tiempo máximo para trabajar es 48 horas semanales, incluidas como horas extras, las cuales se pagarían 1,5 veces más al salario por hora. Además, los trabajadores tienen derecho a media hora de descanso luego de 5 horas continuas de trabajo. El salario médio en Canadá es 3.360 dólares al mes. ¿En Argentina? No hace falta decir que es muy diferente.

Memes por el argentino en Canadá contra los feriados

En Twitter no faltaron los memes. No obstante, Sebastian Stolkiner siguió "en sus trece" y redobló la apuesta. "Me piden por favor que no vuelva a Argentina. Y que pensaban? Boludo no soy. El que se va no vuelve al paraíso peronista polentero", espetó.

https://twitter.com/GianRod22/status/1516049846536445954 "en Canadá solo tenemos 6 feriados por año. En argentina hay 19. Por eso el país está como está" pic.twitter.com/LHBdqV5kde — Shian (@GianRod22) April 18, 2022

https://twitter.com/nachorux/status/1516053596818886660 Rio Gallegos, si en argentina hubieran 6 o menos feriados no laborables pic.twitter.com/Rid2w1AR3B — Nacho (@nachorux) April 18, 2022

https://twitter.com/frentedetrolos/status/1516052866821083138 Se fue en agosto a Canadá y dice "tenemos".



Los canadienses: pic.twitter.com/fyDwZ8Cxhe — Lichi (@frentedetrolos) April 18, 2022

https://twitter.com/DalessandroJavi/status/1516076835897065473 Yo no seré canadiense como este porteño pero el gobierno de Canadá publica 13 feriados. pic.twitter.com/fqyMBNbkVk — Javi (@DalessandroJavi) April 18, 2022

https://twitter.com/El_Rey_X/status/1516050717785694217 - En Argentina hay 19 feriados

- Tal vez debería haber 40, soy bart simpson pic.twitter.com/SAOGaZB7Lb — Mr X (@El_Rey_X) April 18, 2022

https://twitter.com/MagoOtro/status/1516133370417143808 Dejá de llorar. Canadá no pasa fase de grupos del mundial de Qatar pic.twitter.com/qPP7MCVCad — Mago (@MagoOtro) April 18, 2022

https://twitter.com/PanchoTorcuato/status/1516087546349989894 Argentina? Horrible! En Canadá te comes altos asados! pic.twitter.com/xy0LCj8vzc — Pancho y Yo de Torcuato (@PanchoTorcuato) April 18, 2022