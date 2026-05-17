¿Cómo operan las nuevas estafas con las figuritas y el álbum del Mundial 2026?

Por otro lado, existe un enorme peligro al intentar descargar planchas imprimibles "gratis" en formato PDF. El juez penal Carlos Richeri alertó que con el simple hecho de ingresar a estos enlaces, la página puede instalar software malicioso (malware) de forma automática para robar datos personales. Para magnificar el problema, la empresa de ciberseguridad Kaspersky detectó al menos 20 portales web clonados en América Latina (13 en español) que simulan a la perfección el diseño, la URL y las etapas de cobro de las tiendas oficiales para confundir a los usuarios.