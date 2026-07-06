La UEFA cuestionó con dureza a la FIFA por el caso Balogun: "Precedente peligroso"
El organismo que conduce Aleksander eferin rechazó la decisión de suspender provisoriamente la sanción al delantero estadounidense y advirtió que la medida compromete la credibilidad del Mundial 2026.
La decisión de la FIFA de dejar en suspenso la suspensión automática de Folarin Balogun provocó una inmediata reacción de la UEFA, que este lunes publicó un duro comunicado para expresar su desacuerdo con la medida. El delantero de Estados Unidos, expulsado en el partido frente a Bosnia y Herzegovina, quedó habilitado para disputar el encuentro de los octavos de final contra Bélgica, una resolución que el organismo europeo consideró incompatible con las normas que rigen las competiciones internacionales.
La postura fue contundente desde el inicio del documento. Según el ente presidido por Aleksander Ceferin, la determinación tomada por la FIFA representa un hecho excepcional que pone en riesgo la igualdad de condiciones entre todos los participantes del torneo. En ese sentido, calificó la resolución como "sin precedentes, incomprensible e injustificable" y sostuvo que con esta decisión “se cruzó una línea roja”, al modificar un criterio reglamentario que históricamente se aplicó de manera automática e igual para todos los futbolistas.
El organismo europeo recordó que la suspensión mínima de un partido tras una tarjeta roja forma parte de los principios esenciales del reglamento y que no depende de interpretaciones discrecionales. “El fútbol, como cualquier otro deporte, se rige por reglas que constituyen la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces, las reglas son susceptibles de interpretación. En este caso, no”, señaló la UEFA.
UEFA explotó contra la FIFA por el indulto a Estados Unidos con Balogún
Luego profundizó esa postura al referirse específicamente a la situación del atacante estadounidense: “La suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación. Es un principio consagrado en el reglamento, que no admite excepciones, y mucho menos en medio de un torneo donde otros jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con regularidad”.
Para la entidad con sede en Nyon, la habilitación de Balogun no solo genera un problema puntual en el presente Mundial, sino que además puede convertirse en un antecedente de gran impacto para futuras competencias. En el comunicado se advirtió que flexibilizar este tipo de sanciones podría abrir la puerta a nuevos reclamos similares durante el resto del torneo y afectar seriamente la percepción de imparcialidad.
“Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada. Asimismo, esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición”, sostuvo la UEFA.
El organismo también amplió su reflexión más allá del caso puntual y remarcó la importancia de preservar la uniformidad de las reglas en el fútbol mundial. En ese sentido, advirtió que cualquier modificación extraordinaria durante una Copa del Mundo puede tener consecuencias mucho más amplias que el desarrollo del certamen. “El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es un juego hermoso y goza de confianza porque se juega en todas partes con las mismas reglas. Un torneo nunca es un evento aislado y, si se trata de la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas para el fútbol en su conjunto”, expresó.
El conflicto vuelve a dejar en evidencia las diferencias existentes entre la UEFA y la FIFA respecto a la interpretación y aplicación de determinadas normas durante las grandes competiciones internacionales. Mientras EEUU celebra la posibilidad de contar con su máximo goleador para enfrentar a Bélgica en los octavos de final, la entidad europea insiste en que la resolución compromete la transparencia del torneo y concluyó su comunicado reiterando su postura: “Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”.
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