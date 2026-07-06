La UEFA cuestionó con dureza a la FIFA por el caso Balogun: "Precedente peligroso"

“Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada. Asimismo, esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición”, sostuvo la UEFA.

El organismo también amplió su reflexión más allá del caso puntual y remarcó la importancia de preservar la uniformidad de las reglas en el fútbol mundial. En ese sentido, advirtió que cualquier modificación extraordinaria durante una Copa del Mundo puede tener consecuencias mucho más amplias que el desarrollo del certamen. “El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es un juego hermoso y goza de confianza porque se juega en todas partes con las mismas reglas. Un torneo nunca es un evento aislado y, si se trata de la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas para el fútbol en su conjunto”, expresó.

El conflicto vuelve a dejar en evidencia las diferencias existentes entre la UEFA y la FIFA respecto a la interpretación y aplicación de determinadas normas durante las grandes competiciones internacionales. Mientras EEUU celebra la posibilidad de contar con su máximo goleador para enfrentar a Bélgica en los octavos de final, la entidad europea insiste en que la resolución compromete la transparencia del torneo y concluyó su comunicado reiterando su postura: “Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”.