Confirman durísima sanción: UEFA suspendió a Gianluca Prestianni por discriminación contra Vinícius
La UEFA aplicó una dura sanción a Gianluca Prestianni por un comportamiento discriminatorio hacia el brasileño Vinícius. Deberá cumplir tres fechas.
El fútbol europeo se vio sacudido este viernes tras conocerse que la UEFA suspendió al argentino Gianluca Prestianni por comportamiento discriminatorio. El exjugador de Vélez, que actualmente milita en el Benfica, recibió una sanción de seis partidos tras un grave altercado con la gran figura del Real Madrid.
Por qué la UEFA sancionó a Gianluca Prestianni
El grave incidente ocurrió el pasado 17 de febrero, durante el partido de ida de los dieciseisavos de final del certamen internacional europeo. En aquel tenso encuentro frente al Real Madrid, el exjugador de Vélez Sarsfield se tapó la boca con la mano y apuntó directamente contra Vinícius. El delantero brasileño denunció inmediatamente ante el árbitro François Letexier que el argentino le había dicho "mono", lo que motivó la activación del protocolo antirracista y la detención del juego por diez minutos.
Semanas más tarde, el propio atacante argentino decidió romper el silencio en una entrevista con Telefe y desmintió las acusaciones de racismo, aunque reconoció haber utilizado un término homofóbico durante el cruce. "Me tratan de racista cuando jamás lo fui ni lo seré. Para nosotros los argentinos es un insulto normal decir 'cagón' o 'maricón'", justificó el futbolista del Benfica.
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Tras la extensa investigación, la institución comandada por Alexander Ceferin encontró culpable al jugador por conducta discriminatoria (homofóbica) y oficializó el castigo de seis encuentros. Según detalla la resolución, tres de esos partidos quedarán en suspenso durante un período de prueba de dos años, y se le tomará a cuenta la fecha de suspensión provisional que ya cumplió en la revancha disputada en el Santiago Bernabéu. Como si esto fuera poco, la UEFA elevó un pedido formal a la FIFA para que esta inhabilitación se extienda a nivel mundial.
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