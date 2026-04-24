Confirman durísima sanción: UEFA suspendió a Gianluca Prestianni por discriminación contra Vinícius

Tras la extensa investigación, la institución comandada por Alexander Ceferin encontró culpable al jugador por conducta discriminatoria (homofóbica) y oficializó el castigo de seis encuentros. Según detalla la resolución, tres de esos partidos quedarán en suspenso durante un período de prueba de dos años, y se le tomará a cuenta la fecha de suspensión provisional que ya cumplió en la revancha disputada en el Santiago Bernabéu. Como si esto fuera poco, la UEFA elevó un pedido formal a la FIFA para que esta inhabilitación se extienda a nivel mundial.