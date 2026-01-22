Cuidado con el Telepase en la autovía del Mercosur: la nueva estafa que vacía cuentas y nadie detecta
Advierten a los conductores sobre una ola de robos de datos en la autovía del Mercosur. Cómo identificar el mensaje falso que simula ser oficial de Telepase.
Una maniobra delictiva de alta sofisticación tiene en alerta máxima a miles de conductores que transitan las rutas argentinas. Se trata de una campaña masiva de phishing dirigida específicamente a los usuarios del sistema Telepase en la autovía del Mercosur, diseñada para robar credenciales bancarias y vaciar cuentas.
El foco del conflicto se detectó recientemente en la autovía del Mercosur, una de las zonas de mayor tránsito. Allí, los estafadores envían alertas urgentes sobre supuestas deudas impagas, multas inexistentes o bloqueos inminentes del servicio. Los delincuentes aprovechan la confianza ciega que los usuarios tienen en el sistema de cobro automático para lograr que entreguen sus datos financieros sin oponer resistencia.
Alerta por brote de gastroenteritis en Florianópolis: se detectaron más de 10 mil casos desde inicios de 2026
El truco psicológico y la web falsa de Telepase
El engaño comienza con un mensaje de texto o WhatsApp que parece 100% legítimo, utilizando logos y lenguaje formal. El texto siempre apela a la desesperación del conductor: avisa sobre una "deuda pendiente" que debe saldarse ya mismo o una "promoción por tiempo limitado" que requiere acción inmediata.
Al hacer clic en el enlace adjunto, la víctima es redirigida a una página web idéntica a la oficial. Sin embargo, se trata de una fachada clonada. Una vez allí, el sitio solicita el ingreso de números de tarjeta de crédito, claves de homebanking y datos personales para "regularizar la situación", entregando así las llaves de sus ahorros a los ciberdelincuentes.
Claves para detectar el fraude
Desde las concesionarias aclaran que jamás realizan reclamos de pagos ni solicitan información sensible a través de canales informales de mensajería. Para evitar caer en estas trampas digitales, es fundamental seguir una serie de pasos de seguridad:
-
Desconfiar de la urgencia: El sistema oficial no envía ultimátums ni amenazas de bloqueo por WhatsApp.
Verificar el dominio: Nunca ingresar datos si la dirección web no coincide exactamente con la oficial.
Evitar enlaces directos: Es preferible escribir la dirección en el navegador manualmente en lugar de tocar links recibidos.
Canales formales: Ante la mínima duda, contactar a la empresa por sus vías de atención al cliente verificadas o consultar la web oficial de Telepase.
La prevención y la duda metódica son las únicas herramientas efectivas ante un delito que muta constantemente y que busca, mediante la ingeniería social, explotar el descuido de quienes solo quieren llegar rápido a destino.
Dejá tu comentario