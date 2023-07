La poética razón por la que Viggo Mortensen está en Bahía Blanca

Es que entre los intereses de Mortensen, conocido globalmente por sus papeles en producciones como ‘El señor de los anillos’ y por actuaciones consagratorias que le valieron tres nominaciones al Oscar como mejor actor, hay varios que van más allá del cine.

Es también artista plástico, músico, fotógrafo, editor (dirige el sello Perceval Press, que fundó en 2002) y, especialmente, poeta. Ha publicado ya ‘Ten Last Night’ (1993), ‘Coincidence Of Memory’ (2003), ‘Linger’ (2005), ‘Canciones de invierno’ (2010), ‘Lo que no se puede escribir’ (2019) y ‘Eudaimonia’ (2021), entre otros libros.

Y ahora se supo que voló directamente desde Nueva York a Bahía Blanca, pasando por Buenos Aires, para presentar un nuevo volumen de poesía, editado en la mencionada ciudad del sur bonaerense por el sello local Lux.

Se trata de ‘Ramas para un nido’, editado este año, que su autor presentó este jueves en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, junto al escritor Fabián Casas, quien dijo de este poemario: “Mortensen es una persona que vive la mortalidad de una manera constante. Por eso es un hombre que está siempre presente y en estado de disponibilidad”.

flyer vigo mortensen en bahia blanca.jpg