Mundial 2026: en qué clubes comenzaron sus carreras los jugadores convocados para la Selección Argentina

En cuanto al aporte de cada institución, Boca y River lideran la lista con cuatro representantes cada uno. Más atrás aparece Racing con tres jugadores, mientras que Vélez y Argentinos Juniors suman dos cada uno. El resto del plantel se completa con futbolistas surgidos de clubes como Rosario Central, Newell’s, Banfield, Belgrano, Lanús, Estudiantes y Talleres, entre otros.

Leonardo Balerdi – Boca

– Boca Nahuel Molina – Boca

– Boca Leandro Paredes – Boca

– Boca Valentín Barco – Boca

– Boca Gonzalo Montiel – River

– River Exequiel Palacios – River

– River Enzo Fernández – River

– River Julián Álvarez – River

– River Juan Musso – Racing

– Racing Rodrigo De Paul – Racing

– Racing Lautaro Martínez – Racing

– Racing Nicolás Otamendi – Vélez

– Vélez Thiago Almada – Vélez

– Vélez Alexis Mac Allister – Argentinos

– Argentinos Nicolás González – Argentinos

– Argentinos Gerónimo Rulli – Estudiantes

– Estudiantes Nicolás Tagliafico – Banfield

– Banfield Giovani Lo Celso – Rosario Central

– Rosario Central Facundo Medina – Talleres

– Talleres Cristian Romero – Belgrano

– Belgrano Lisandro Martínez – Newell’s

– Newell’s José Manuel López – Lanús

Los futbolistas de la Selección Argentina que debutaron en el exterior

Dentro de la nómina también aparecen cuatro futbolistas que iniciaron su carrera profesional directamente en Europa, sin haber debutado en la Primera División del fútbol argentino. El caso más conocido es el de Messi, quien hizo su estreno profesional en el Barcelona y desarrolló allí gran parte de su trayectoria.

nico paz (2) Nicolás Paz debutó en el Real Madrid e integra la lista de 26 convocados por Scaloni.

A él se suman Paz y Simeone, ambos formados en España, además del “Dibu” Martínez, que comenzó su carrera profesional en Inglaterra tras emigrar con el objetivo de construir su carrera en el viejo continente.