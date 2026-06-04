Mundial 2026: en qué clubes comenzaron sus carreras los jugadores convocados para la Selección Argentina
El entrenador Lionel Scaloni dio la lista final de 26 jugadores el pasado jueves 28 de mayo. Descubrí los inicios de cada futbolista.
La Selección argentina llegará al Mundial 2026 como vigente campeona del mundo, con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022 y sostener su protagonismo en la elite del fútbol internacional. Con Lionel Scaloni al mando, el seleccionado nacional mantiene una base consolidada que incluye figuras de jerarquía como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Julián Álvarez, héroes de la última Copa del Mundo.
Al mismo tiempo, la "Albiceleste" combina experiencia con nuevas caras que aportan frescura al plantel. Varios de estos futbolistas construyeron su camino desde el fútbol local, mientras que otros se formaron o directamente debutaron en el exterior, lo que refleja la diversidad de recorridos dentro del seleccionado.
Entre los casos que más atención generan aparecen jugadores como Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Emiliano “Dibu” Martínez, cuyas trayectorias no siguieron un camino tradicional dentro del fútbol argentino, pero que terminaron consolidándose en la Selección gracias a su gran rendimiento en los clubes de Europa.
Los jugadores de la Selección Argentina que debutaron en el fútbol local
De los 26 jugadores convocados por Scaloni para el Mundial 2026, la gran mayoría inició su carrera profesional en el fútbol argentino. En total, 22 de ellos dieron sus primeros pasos en el ámbito local antes de dar el salto a las ligas más importantes de Europa.
En cuanto al aporte de cada institución, Boca y River lideran la lista con cuatro representantes cada uno. Más atrás aparece Racing con tres jugadores, mientras que Vélez y Argentinos Juniors suman dos cada uno. El resto del plantel se completa con futbolistas surgidos de clubes como Rosario Central, Newell’s, Banfield, Belgrano, Lanús, Estudiantes y Talleres, entre otros.
- Leonardo Balerdi – Boca
- Nahuel Molina – Boca
- Leandro Paredes – Boca
- Valentín Barco – Boca
- Gonzalo Montiel – River
- Exequiel Palacios – River
- Enzo Fernández – River
- Julián Álvarez – River
- Juan Musso – Racing
- Rodrigo De Paul – Racing
- Lautaro Martínez – Racing
- Nicolás Otamendi – Vélez
- Thiago Almada – Vélez
- Alexis Mac Allister – Argentinos
- Nicolás González – Argentinos
- Gerónimo Rulli – Estudiantes
- Nicolás Tagliafico – Banfield
- Giovani Lo Celso – Rosario Central
- Facundo Medina – Talleres
- Cristian Romero – Belgrano
- Lisandro Martínez – Newell’s
- José Manuel López – Lanús
Los futbolistas de la Selección Argentina que debutaron en el exterior
Dentro de la nómina también aparecen cuatro futbolistas que iniciaron su carrera profesional directamente en Europa, sin haber debutado en la Primera División del fútbol argentino. El caso más conocido es el de Messi, quien hizo su estreno profesional en el Barcelona y desarrolló allí gran parte de su trayectoria.
A él se suman Paz y Simeone, ambos formados en España, además del “Dibu” Martínez, que comenzó su carrera profesional en Inglaterra tras emigrar con el objetivo de construir su carrera en el viejo continente.
- Lionel Messi – Barcelona (España)
- Nicolás Paz – Real Madrid (España)
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid (España)
- Emiliano Martínez – Oxford United (Inglaterra)
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