Dalma Maradona felicitó a Gianinna tras su declaración en el juicio: los posteos para Diego Maradona

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Finalmente, escribió en otra foto donde tanto ella como Gianinna están besando en las mejillas a su papá: "¡Te amo, negra! Obvio que fue un día durísimo, pero los humillaste. Siempre de tu lado, siempre haciendo equipo", concluyó, etiquetando a su hermana menor.

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El duro audio de Leopoldo Luque que hizo llorar a Gianinna en pleno juicio

Un audio del neurocirujano Leopoldo Luque difundido durante la tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona provocó un fuerte impacto en la sala y provocó el quiebre de Gianinna Maradona mientras prestaba declaración.

El registro se escuchó en pleno desarrollo de la jornada en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, en el marco de la exposición de la hija del ídolo argentino, quien venía detallando el estado de salud de su padre en los días previos a su fallecimiento y cuestionando el rol del equipo médico.

Según se conoció, en el audio Luque hacía referencia a la necesidad de ordenar la historia clínica de Maradona, dejar constancia de su intervención y contemplar posibles escenarios vinculados a responsabilidades profesionales, en un contexto en el que también aludía a la condición de salud del exfutbolista.

La reproducción del mensaje generó conmoción en la sala y Gianinna se quebró en medio de la audiencia, lo que obligó a disponer un cuarto intermedio antes de retomar la declaración.

Durante su testimonio, había señalado a Luque como uno de los principales responsables del seguimiento médico y había descrito un cuadro de deterioro físico y cognitivo de Maradona, además de cuestionar las condiciones en las que se llevaba adelante la internación domiciliaria.

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