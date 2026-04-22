Dalma Maradona felicitó a Gianinna tras su declaración en el juicio: los posteos para Diego Maradona
Luego de que su hermana hablara ante los jueces y acusados por la muerte del "10", la hija mayor del astro mundial lanzó sentidos posteos.
Durante la jornada de este martes, Gianinna Maradona se sentó frente al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón, con el fin de brindar su declaración en el segundo juicio por la muerte de su papá: Diego Maradona.
Tras sus palabras en tan delicada situación, su hermana mayor Dalma se encargó de felicitarla en redes sociales y hacerle sentir su apoyo en este difícil momento que ambas atraviesan, al igual que sus medio hermanos. "Ya te lo dije a vos, pero tengo ganas de que todos sepan que hoy la rompiste y que estoy muy orgullosa de vos", comenzó la mayor de las Maradona, con una foto de ellas abrazadas al "10", cuando aún eran sólo unas niñas.
Seguidamente, subió una historia de Instagram dedicada a Diego: "Empezó el camino para que paguen lo que te hicieron. NO VAMOS A PARAR. Y lo mejor de todo es que no estamos solas, somos un montón", continuó Dalma, con un emoji de corazón rosa.
Finalmente, escribió en otra foto donde tanto ella como Gianinna están besando en las mejillas a su papá: "¡Te amo, negra! Obvio que fue un día durísimo, pero los humillaste. Siempre de tu lado, siempre haciendo equipo", concluyó, etiquetando a su hermana menor.
El duro audio de Leopoldo Luque que hizo llorar a Gianinna en pleno juicio
Un audio del neurocirujano Leopoldo Luque difundido durante la tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona provocó un fuerte impacto en la sala y provocó el quiebre de Gianinna Maradona mientras prestaba declaración.
El registro se escuchó en pleno desarrollo de la jornada en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, en el marco de la exposición de la hija del ídolo argentino, quien venía detallando el estado de salud de su padre en los días previos a su fallecimiento y cuestionando el rol del equipo médico.
Según se conoció, en el audio Luque hacía referencia a la necesidad de ordenar la historia clínica de Maradona, dejar constancia de su intervención y contemplar posibles escenarios vinculados a responsabilidades profesionales, en un contexto en el que también aludía a la condición de salud del exfutbolista.
La reproducción del mensaje generó conmoción en la sala y Gianinna se quebró en medio de la audiencia, lo que obligó a disponer un cuarto intermedio antes de retomar la declaración.
Durante su testimonio, había señalado a Luque como uno de los principales responsables del seguimiento médico y había descrito un cuadro de deterioro físico y cognitivo de Maradona, además de cuestionar las condiciones en las que se llevaba adelante la internación domiciliaria.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario