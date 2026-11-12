A 24 horas de Selección Argentina vs. Uruguay, quedan entradas a la venta: precios y cómo comprarlas
El conjunto de Lionel Scaloni disputa este viernes en la Bombonera su primer partido sin Lionel Messi. AFA confirmó que quedan localidades disponibles.
A menos de un día para que la Selección Argentina vuelva a presentarse ante su público en el clásico rioplatense frente a Uruguay, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que todavía quedan entradas disponibles para el encuentro de este viernes 13 de noviembre en La Bombonera.
Se trata del primer partido oficial tras el retiro de Lionel Messi del conjunto nacional y luego del anuncio de continuidad de Lionel Scaloni a cargo del cuerpo técnico, ratificando que se mantiene el ciclo hasta el próximo Mundial.
El expendio de localidades se realiza de manera exclusivamente online a través de la plataforma Deportick (www.deportick.com). Desde la entidad madre del fútbol argentino remarcaron que los valores de las plateas altas, medias y bajas presentan montos inferiores respecto a los últimos partidos amistosos disputados por la Scaloneta en el país.
Precios de las entradas para Selección Argentina vs. Uruguay en La Bombonera
El listado oficial de ubicaciones y tarifas informado por la AFA para el partido en el estadio de Boca Juniors es el siguiente:
UbicaciónPrecioPopular General$95.000Menor a Popular (hasta 10 años)$19.000Platea Alta$140.000Sector Visitante$160.000Platea Media C, D y M$180.000Platea Media A y B$220.000Platea Baja "L"$220.000Preferencial$290.000
Datos clave para el ingreso y menores de edad
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Menores: A partir de los 3 años inclusive abonan el valor completo de platea.
Personas con discapacidad: Deben gestionar su ingreso previamente a través de www.deportick.com. Desde la organización advirtieron que no podrán ingresar al estadio el día del partido quienes no hayan tramitado y retirado su entrada con anticipación.
Retiro de tickets: El cronograma original de canje presencial se desarrolló en las boleterías del estadio de Huracán en el horario de 9:00 a 15:00.
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