A horas del Mundial 2026, el Papa León XIV reveló su pasado futbolero: de qué jugaba
A horas del comienzo de la gran cita deportiva, el Papa León XIV compartió una profunda reflexión y reveló divertidas anécdotas sobre su pasado futbolero.
A través de sus redes y en un reciente evento, el Papa León XIV sorprendió a todos los fieles en la víspera del Mundial 2026. El Sumo Pontífice no solo dejó una profunda enseñanza sobre el trabajo en equipo, sino que además compartió divertidas anécdotas personales jugando al fútbol.
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La reflexión sobre el Mundial 2026 y la vida en comunidad
En el marco de su actual viaje apostólico, la máxima autoridad de la Iglesia se sumó al clima del Mundial que comenzará mañana. "El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos", expresó desde su cuenta oficial de X (ex Twitter).
Para reforzar su idea de cara al inicio de la competencia, apeló a una contundente metáfora deportiva que resonó con fuerza: "Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego". En este mismo sentido, concluyó que aquel que no sabe vivir de forma solidaria con y para los demás, tampoco ha logrado comprender verdaderamente el sentido de la vida, instando a los cristianos a ser bondadosos, compasivos y buscar el bien ajeno sin ningún tipo de interés.
El pasado deportivo del Papa León XIV
Más allá de la enseñanza espiritual, un video reciente mostró una faceta mucho más distendida del pontífice al recordar su juventud vinculada al deporte. Entre risas, confesó ante los presentes que, aunque actualmente juega al tenis, de joven practicaba fútbol americano, al cual calificó entre bromas como "un poco más violento".
Sin embargo, también detalló su experiencia con el fútbol tradicional mientras estaba en Trujillo y luego en Perú con los seminaristas. "Jugaba de defensa, si quieren saber. No era gran goleador", admitió con mucha simpatía. Además, recordó con gran cariño que su primera experiencia viviendo a pleno un torneo global fue el de España 1982 cuando se mudó a Roma. Por último, remarcó un consejo vital para todos: "Un poco de deporte hace bien a todos, hay que buscar cómo conservar la salud del cuerpo, la mente y el alma".
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