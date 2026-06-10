A horas del Mundial 2026, el Papa León XIV reveló su pasado futbolero: de qué jugaba

Más allá de la enseñanza espiritual, un video reciente mostró una faceta mucho más distendida del pontífice al recordar su juventud vinculada al deporte. Entre risas, confesó ante los presentes que, aunque actualmente juega al tenis, de joven practicaba fútbol americano, al cual calificó entre bromas como "un poco más violento".

Sin embargo, también detalló su experiencia con el fútbol tradicional mientras estaba en Trujillo y luego en Perú con los seminaristas. "Jugaba de defensa, si quieren saber. No era gran goleador", admitió con mucha simpatía. Además, recordó con gran cariño que su primera experiencia viviendo a pleno un torneo global fue el de España 1982 cuando se mudó a Roma. Por último, remarcó un consejo vital para todos: "Un poco de deporte hace bien a todos, hay que buscar cómo conservar la salud del cuerpo, la mente y el alma".