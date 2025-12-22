¿Otro más? Una pieza clave de la Selección Argentina podría convertirse en refuerzo del Inter Miami
Inter Miami tiene en la mira a Giovani Lo Celso, volante clave de la albiceleste y parte del círculo íntimo de Lionel Messi, ante su posible salida del Betis.
Mientras Lionel Messi disfruta de sus vacaciones tras el histórico título de la MLS, Inter Miami ya trabaja en la conformación del plantel para la próxima temporada. En ese contexto, el club estadounidense evalúa sumar a Giovani Lo Celso, mediocampista clave de la Selección Argentina y viejo conocido del capitán albiceleste.
Las Garzas, que buscarán revalidar el título de la MLS y ser protagonistas en la Concachampions, comenzaron a moverse con fuerza en el mercado. En las últimas horas, desde España surgió la información de un interés concreto del Inter Miami por Lo Celso, actual jugador del Real Betis y habitual convocado por Lionel Scaloni en la Albiceleste.
Según informó el diario El Correo de Andalucía, el futuro del volante atraviesa un punto de inflexión en el club sevillano. La dirigencia del Betis analiza una reestructuración del plantel para el mercado de invierno, con el objetivo de liberar masa salarial y abrir cupos para nuevas incorporaciones, principalmente en ofensiva.
Lo Celso viene de tener poca continuidad en el equipo que dirige Manuel Pellegrini. En los últimos cuatro partidos acumuló apenas 83 minutos tras una lesión muscular sufrida ante Girona. Esta situación llevó al club a considerar una eventual salida en enero, siempre y cuando la transferencia supere los 5 millones de euros, cifra que permitiría cubrir la amortización pendiente de su pase desde Tottenham y reducir en más de cinco millones de euros anuales la carga salarial.
El contexto deportivo de Lo Celso y la postura del Betis
Antes de la goleada por 4 a 0 frente a Getafe, Pellegrini se refirió públicamente al presente del mediocampista. “Gio está citado y cuando está citado está en condiciones de jugar. Ha tenido un par de lesiones musculares que lo han limitado quizás un poco en su recuperación, pero yo lo veo cada vez mejor, con más intensidad”, explicó el entrenador chileno.
En esa línea, el DT agregó que el jugador “pronto irá a ser nuevamente el futbolista que sabemos que nos puede dar muchísimo a este equipo”, aunque reconoció que las lesiones consecutivas condicionaron su rendimiento. Ante Getafe, Lo Celso ingresó a los 66 minutos en reemplazo del brasileño Antony.
El volante argentino, que se perdió el Mundial de Qatar 2022 por lesión, forma parte del proceso de la selección argentina casi desde el inicio del ciclo de Scaloni y mantiene una relación cercana con Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, integrantes de su círculo más íntimo dentro del plantel nacional.
La posible llegada a Inter Miami no solo representaría un movimiento estratégico para el club estadounidense, sino también una oportunidad para Lo Celso de prepararse en Estados Unidos, uno de los países sede del Mundial 2026, en una liga que continúa elevando su nivel competitivo.
Más movimientos en el Inter Miami de Lionel Messi
Más allá del posible arribo del mediocampista argentino, el equipo que dirige Javier Mascherano continúa activo en el mercado. En las últimas horas quedó cerca de concretarse la incorporación de Dayne St. Clair, arquero canadiense de 28 años elegido Mejor Portero del Año 2025 en la MLS, según informó The Athletic.
El guardameta llegaría tras la salida de Drake Callender a Charlotte y en medio de una reestructuración del arco del conjunto de Florida. Rocco Ríos Novo, quien fue titular durante gran parte de la última temporada y en la definición del campeonato, regresará a Lanús, su club de origen, mientras que Óscar Ustari quedó relegado al banco.
