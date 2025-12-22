¿Otro más? Una pieza clave de la Selección Argentina podría convertirse en refuerzo del Inter Miami

En esa línea, el DT agregó que el jugador “pronto irá a ser nuevamente el futbolista que sabemos que nos puede dar muchísimo a este equipo”, aunque reconoció que las lesiones consecutivas condicionaron su rendimiento. Ante Getafe, Lo Celso ingresó a los 66 minutos en reemplazo del brasileño Antony.

El volante argentino, que se perdió el Mundial de Qatar 2022 por lesión, forma parte del proceso de la selección argentina casi desde el inicio del ciclo de Scaloni y mantiene una relación cercana con Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, integrantes de su círculo más íntimo dentro del plantel nacional.

La posible llegada a Inter Miami no solo representaría un movimiento estratégico para el club estadounidense, sino también una oportunidad para Lo Celso de prepararse en Estados Unidos, uno de los países sede del Mundial 2026, en una liga que continúa elevando su nivel competitivo.

Más movimientos en el Inter Miami de Lionel Messi

Más allá del posible arribo del mediocampista argentino, el equipo que dirige Javier Mascherano continúa activo en el mercado. En las últimas horas quedó cerca de concretarse la incorporación de Dayne St. Clair, arquero canadiense de 28 años elegido Mejor Portero del Año 2025 en la MLS, según informó The Athletic.

El guardameta llegaría tras la salida de Drake Callender a Charlotte y en medio de una reestructuración del arco del conjunto de Florida. Rocco Ríos Novo, quien fue titular durante gran parte de la última temporada y en la definición del campeonato, regresará a Lanús, su club de origen, mientras que Óscar Ustari quedó relegado al banco.