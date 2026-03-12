Las primeras fotos de Ester Expósito y Kylian Mbappé: noche romántica en París

Las versiones indican además que la relación no se habría limitado a la capital francesa. Las cámaras también captaron a Expósito y Mbappé aterrizando juntos en el aeropuerto de Madrid tras descender de un jet privado del delantero. En esas imágenes, la actriz aparece con un look casual y elegante mientras que el futbolista mantiene su estilo deportivo. De acuerdo con distintos medios europeos, en ese viaje también habrían estado acompañados por amigos del entorno cercano de la intérprete.