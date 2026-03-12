Las primeras fotos de Ester Expósito y Kylian Mbappé: noche romántica en París
La revista Semana difundió imágenes de Ester Expósito y Kylian Mbappé en una cena y una salida nocturna en París que alimentan versiones de romance.
Ester Expósito y Kylian Mbappé quedaron en el centro de la escena tras la publicación de fotos juntos en París. Las imágenes difundidas por la revista Semana muestran a la actriz española y al delantero del Real Madrid compartiendo una cena y una salida nocturna, lo que alimentó fuertes rumores de romance.
Todo comenzó el fin de semana del 7 y 8 de marzo, cuando varios testigos aseguraron haber visto a la protagonista de Élite junto al delantero en distintos puntos de la capital francesa. Mbappé había viajado a la ciudad para consultar a especialistas por una lesión de rodilla y fue visto acompañado por la actriz en lugares exclusivos.
La revista española Semana fue la encargada de publicar las primeras imágenes de la presunta pareja. En las fotografías se los puede ver compartiendo una cena, riendo y pasando tiempo juntos durante una salida nocturna que incluyó una visita a un bowling parisino. Según las publicaciones, la noche terminó en el exclusivo hotel Le Royal Monceau, uno de los más lujosos de París, donde las habitaciones pueden costar desde 1.000 hasta más de 20.000 euros.
Las imágenes muestran a ambos muy cercanos durante la velada. En una de las escenas, la actriz aparece mirando al futbolista mientras conversan de manera distendida. De acuerdo con el reporte de la revista, entraron y salieron del hotel por separado, aunque fueron captados juntos dentro del auto que posteriormente se dirigió al aeropuerto.
Cómo surgieron los rumores del romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé
Antes de que aparecieran las fotos, el bloguero francés Aqababe ya había insinuado en redes sociales que la actriz y el futbolista se estaban viendo desde hacía varias semanas. Según sus publicaciones, ambos habrían sido vistos el 25 de febrero en Madrid, donde incluso habrían compartido una salida en el bar Pullman. También habrían cenado en un restaurante con vista a la Torre Eiffel durante su estadía en París.
Las versiones indican además que la relación no se habría limitado a la capital francesa. Las cámaras también captaron a Expósito y Mbappé aterrizando juntos en el aeropuerto de Madrid tras descender de un jet privado del delantero. En esas imágenes, la actriz aparece con un look casual y elegante mientras que el futbolista mantiene su estilo deportivo. De acuerdo con distintos medios europeos, en ese viaje también habrían estado acompañados por amigos del entorno cercano de la intérprete.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario