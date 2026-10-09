A qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Singapur de Fórmula 1

Cómo sigue el fin de semana para el argentino

Una vez que finalice la prueba corta, los equipos aprovecharán la flexibilización temporal del "parque cerrado" para realizar ajustes técnicos en los monoplazas con los datos recolectados durante las 21 vueltas en pista.

Posteriormente, la acción se reanudará en Marina Bay con el siguiente cronograma oficial: