A qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Singapur de Fórmula 1
El piloto argentino Franco Colapinto disputará la última carrera sprint de la temporada de la Fórmula 1. Conocé el cronograma completo y dónde verlo.
La actividad de la Fórmula 1 continúa este sábado en el exigente trazado urbano de Marina Bay. Franco Colapinto enfrentará un verdadero desafío al disputar por primera vez una carrera sprint en el Gran Premio de Singapur, una prueba corta que promete máxima adrenalina y no requiere paradas en boxes.
A qué hora corre Franco Colapinto y el cronograma de la Fórmula 1
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Los fanáticos argentinos deberán madrugar para seguir la actuación del joven talento. La carrera sprint comenzará a las 6:00 de la mañana (hora argentina) y podrá verse en vivo a través de Fox Sports, Disney+ y la plataforma oficial F1 TV.
Esta competencia corta constará de 21 vueltas (aproximadamente 103 kilómetros) y tendrá una duración estimada de 30 minutos. El formato es sumamente atractivo ya que reparte puntos entre los ocho primeros clasificados, otorgando ocho unidades al ganador y descendiendo hasta un punto para el octavo lugar.
Al no haber detenciones obligatorias en boxes, las escuderías deberán diagramar una estrategia de neumáticos impecable para soportar el calor y la alta humedad que caracterizan al Gran Premio de Singapur. Hasta el momento, Mercedes ha dominado este formato en 2026, ganando cuatro de las cinco sprints previas.
Cómo sigue el fin de semana para el argentino
Una vez que finalice la prueba corta, los equipos aprovecharán la flexibilización temporal del "parque cerrado" para realizar ajustes técnicos en los monoplazas con los datos recolectados durante las 21 vueltas en pista.
Posteriormente, la acción se reanudará en Marina Bay con el siguiente cronograma oficial:
- Sábado 10 de octubre a las 10:00: Clasificación para la carrera principal.
- Domingo 11 de octubre a las 9:00: Gran Premio de Singapur (carrera principal a 62 vueltas disputada completamente bajo iluminación artificial).
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