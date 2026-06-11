A qué hora empieza el Mundial 2026
Todo lo que necesitás saber sobre la gran fiesta de apertura del Mundial 2026 que arranca hoy. Horarios, artistas invitados y sedes de la celebración.
Llegó el día más esperado por todos los fanáticos del fútbol internacional. La gran cita deportiva arranca con la histórica inauguración del Mundial 2026, un evento sin precedentes que contará con tres sedes conjuntas y cuarenta y ocho selecciones. Enterate aquí mismo todos los detalles de esta esperada celebración inaugural.
¿Cuándo y dónde es la ceremonia principal en México?
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Fecha y lugar: La fiesta central será hoy, jueves 11 de junio, en el mítico estadio Azteca de la Ciudad de México.
Horario de inicio: El espectáculo comenzará exactamente a las 14.30 (hora argentina).
El partido inaugural: La ceremonia servirá como antesala del primer encuentro del torneo, que se disputará 90 minutos después entre México y Sudáfrica a las 16.00 horas.
IMPORTANTE: Arranca el Mundial 2026 con una apertura estelar y doble acción en el Grupo A
Epígrafe: El estadio Azteca se convertirá en el primer escenario en ser utilizado en tres citas ecuménicas diferentes, sumándose a las ediciones de 1970 y 1986.
¿Qué otras fiestas tendrá este Mundial 2026 inédito?
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Tres aperturas: Por primera vez en la historia del torneo, habrá tres ceremonias distintas para que cada país anfitrión pueda exponer su cultura.
Sede de Canadá: Se realizará este viernes 12 de junio a las 14.30 (hora argentina) en el BMO Field de Toronto, en la previa del duelo frente a Bosnia-Herzegovina.
Sede de Estados Unidos: También será el viernes 12 de junio, pero a las 20.30 (hora argentina), en el SoFi Stadium de Los Angeles, antes del partido contra Paraguay.
¿Qué artistas internacionales participarán de los shows?
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En territorio azteca: Se presentarán figuras de enorme renombre internacional como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.
En suelo canadiense: Actuarán Alanis Morissette, Michael Bublé, Nora Fatehi, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Sanjoy, Vegedream y William Prince, en un espectáculo donde los fanáticos serán parte activa.
En escenario estadounidense: El evento central contará con la presencia estelar de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.
¿Cuál es el formato y el gran sueño de esta edición?
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Equipos participantes: Este campeonato ecuménico será el primero en la historia en contar con 48 selecciones participantes, lo que potencia todas las actividades.
El campeón defensor: Entre las 47 selecciones que intentarán arrebatarle el título a la Selección Argentina, la Albiceleste buscará retener el trofeo logrado en Qatar 2022 para convertirse en el tercer país en ser bicampeón de forma consecutiva.
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