El futuro de la Selección Argentina después del Mundial: el calendario que espera rumbo al 2030

Según adelantó Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), los tres seleccionados participarán igualmente de las Eliminatorias porque el rendimiento servirá como base para un futuro certamen internacional que se proyecta junto a la UEFA. De acuerdo con esa explicación, la ubicación final en la tabla determinaría la integración de diferentes grupos o niveles de una competencia similar a la Nations League europea, lo que también representaría importantes ingresos económicos para las asociaciones participantes.

Aunque la Conmebol todavía no oficializó el cronograma definitivo, todo indica que las Eliminatorias comenzarán en marzo de 2027 y mantendrán el tradicional formato de todos contra todos, aun cuando Argentina ya tenga asegurado su lugar en el Mundial que se disputará cuatro años más tarde.

Copa América 2028, el próximo gran torneo para la Selección Argentina

Otro de los grandes objetivos deportivos será la Copa América 2028. Si bien la Conmebol aún no confirmó la sede ni el formato definitivo del torneo, el seleccionado argentino llegará con la misión de defender los títulos obtenidos en las últimas dos ediciones y buscar un histórico tricampeonato continental. Ese certamen también podría representar un cambio generacional muy importante.

En caso de que Lionel Messi confirme su retiro de la Selección antes de esa competencia, sería la primera Copa América sin el capitán argentino desde la edición de 2004, iniciando definitivamente una nueva etapa para el equipo nacional.

¿Se juega la Finalíssima contra España?

A la agenda también se suma la incertidumbre sobre la Finalissima frente a España. El encuentro entre los campeones de América y Europa estaba previsto para disputarse este año en el Lusail Stadium de Doha, escenario de la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el conflicto bélico en Medio Oriente obligó a suspender el partido por cuestiones de seguridad.

Hasta el momento no existe una nueva fecha confirmada y tampoco hubo acuerdo entre las federaciones para reprogramarlo. Por ese motivo, resta saber si finalmente podrá jugarse antes de la próxima Eurocopa y la siguiente Copa América, previstas para 2028, o si la edición quedará definitivamente cancelada.