El futuro de la Selección Argentina después del Mundial: el calendario que espera rumbo al 2030
Con el subcampeonato ya consumado, el seleccionado comenzará un nuevo ciclo que incluirá amistosos, unas Eliminatorias Sudamericanas con un formato especial, la Copa América 2028 y la incertidumbre sobre la continuidad de Lionel Scaloni.
La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 marcó el cierre de un ciclo competitivo para la Selección Argentina, pero rápidamente abrió el camino hacia una nueva etapa. Mientras todavía permanece la incógnita sobre el futuro de Lionel Scaloni, cuyo contrato finaliza el próximo 31 de diciembre y aseguró que tomará una decisión recién cuando llegue ese momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya conoce el calendario que tendrá el seleccionado en los próximos años
Con varios interrogantes abiertos y una renovación que inevitablemente comenzará a tomar forma, el equipo que representa a los 48 millones de argentinos inicia un nuevo ciclo con el desafío de mantenerse entre las grandes potencias del fútbol mundial y construir el camino hacia el Mundial 2030..
Lo inmediatamente posterior al Mundial 2026
El primer compromiso llegará apenas finalizada la Copa del Mundo. La FIFA estableció las fechas correspondientes al nuevo ciclo internacional, que abarcará desde julio de 2026 hasta junio de 2030. La primera ventana de actividad se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, período durante el cual la Albiceleste disputará dos encuentros amistosos organizados por la AFA.
Por el momento todavía no fueron confirmadas las sedes, los rivales ni los horarios de esos compromisos. Antes de finalizar el año habrá una nueva ventana internacional, prevista entre el 9 y el 17 de noviembre. Como todavía no comenzarán las competencias oficiales, volverá a afrontar amistosos, que servirán para iniciar el proceso de renovación del plantel y comenzar a delinear la base del equipo que buscará llegar en las mejores condiciones al Mundial 2030.
Unas Eliminatorias Sudamericanas totalmente atípicas
Uno de los aspectos más particulares del próximo ciclo será el formato de las Eliminatorias Sudamericanas. Debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de partidos del Mundial del Centenario, las tres selecciones ya tienen asegurada su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, eso no significa que quedarán al margen de la competencia continental.
Según adelantó Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), los tres seleccionados participarán igualmente de las Eliminatorias porque el rendimiento servirá como base para un futuro certamen internacional que se proyecta junto a la UEFA. De acuerdo con esa explicación, la ubicación final en la tabla determinaría la integración de diferentes grupos o niveles de una competencia similar a la Nations League europea, lo que también representaría importantes ingresos económicos para las asociaciones participantes.
Aunque la Conmebol todavía no oficializó el cronograma definitivo, todo indica que las Eliminatorias comenzarán en marzo de 2027 y mantendrán el tradicional formato de todos contra todos, aun cuando Argentina ya tenga asegurado su lugar en el Mundial que se disputará cuatro años más tarde.
Copa América 2028, el próximo gran torneo para la Selección Argentina
Otro de los grandes objetivos deportivos será la Copa América 2028. Si bien la Conmebol aún no confirmó la sede ni el formato definitivo del torneo, el seleccionado argentino llegará con la misión de defender los títulos obtenidos en las últimas dos ediciones y buscar un histórico tricampeonato continental. Ese certamen también podría representar un cambio generacional muy importante.
En caso de que Lionel Messi confirme su retiro de la Selección antes de esa competencia, sería la primera Copa América sin el capitán argentino desde la edición de 2004, iniciando definitivamente una nueva etapa para el equipo nacional.
¿Se juega la Finalíssima contra España?
A la agenda también se suma la incertidumbre sobre la Finalissima frente a España. El encuentro entre los campeones de América y Europa estaba previsto para disputarse este año en el Lusail Stadium de Doha, escenario de la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el conflicto bélico en Medio Oriente obligó a suspender el partido por cuestiones de seguridad.
Hasta el momento no existe una nueva fecha confirmada y tampoco hubo acuerdo entre las federaciones para reprogramarlo. Por ese motivo, resta saber si finalmente podrá jugarse antes de la próxima Eurocopa y la siguiente Copa América, previstas para 2028, o si la edición quedará definitivamente cancelada.
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