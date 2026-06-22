A qué hora juega hoy la Selección Argentina ante Austria
La Selección Argentina disputa este lunes 21 de junio su segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Tras un estreno ideal que incluyó una goleada frente a Argelia, la Selección Argentina asume este lunes su segundo compromiso en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un choque de alto vuelo ante el único conjunto europeo de la zona y con la expectativa de sellar su pase a la próxima instancia.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Austria en Dallas, Estados Unidos, con el objetivo de asegurar su boleto a los 16vos de final del certamen.
El campeón del mundo arriba a este encuentro con el envión futbolístico de su debut, donde brilló una actuación histórica de Lionel Messi. El entrenador, en tanto, deberá meter manto en el once inicial debido a que algunos futbolistas que estuvieron en el debut terminaron con molestias físicas.
Sin embargo, el cuerpo técnico siguió de cerca la respuesta anímica del plantel en las últimas horas, luego de una semana convulsionada por la difusión de una fake news en Luzu TV sobre la salud de Jorge Messi, situación que el propio Scaloni y los jugadores buscaron dejar atrás para enfocarse de lleno en el plano deportivo.
A qué hora juega la Selección Argentina contra Austria por el Mundial 2026
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Hora: 14:00 (horario de Argentina).
Estadio: Dallas Stadium.
Árbitro: Amin Mohamed.
Televisión y streaming: TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.
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