Haaland jugará un partido especial con Noruega frente a Inglaterra: el país donde nació

Aquella selección escandinava logró volver a una Copa del Mundo después de 56 años de ausencia, ya que su única participación anterior había sido en Francia 1938. Sin embargo, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos tras finalizar igualado en puntos con México, Italia e Irlanda, aunque con una diferencia de gol inferior a la de sus rivales.

Ahora será el turno de Erling de escribir un nuevo capítulo para el fútbol noruego. El delantero llega a los cuartos de final atravesando un momento extraordinario y convertido en una de las grandes figuras del Mundial. Hasta el momento acumula siete goles en apenas cuatro partidos, una producción que lo ubica entre los máximos protagonistas del certamen.

El duelo frente a Inglaterra se disputará el sábado 11 de julio desde las 18.00 (hora de Argentina) en el Miami Stadium y ofrecerá un condimento especial para Haaland. Enfrente estará el país que lo vio nacer; del otro lado, la selección que eligió representar y con la que buscará seguir haciendo historia en el Mundial para acercarse al sueño de disputar las semifinales.