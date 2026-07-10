Haaland jugará un partido especial con Noruega frente a Inglaterra: el país donde nació
La figura de los Vikingos afrontará un cruce cargado de simbolismo en los cuartos de final del Mundial 2026. Las razones detrás de su elección.
El enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 tendrá un significado muy especial para Erling Braut Haaland. Más allá de la importancia deportiva del encuentro, el goleador noruego se medirá por primera vez frente al país donde nació, una circunstancia que vuelve todavía más particular uno de los partidos más esperados de esta instancia del torneo.
Haaland nació hace 25 años en Inglaterra, cuando su padre, Alf-Inge Haaland, desarrollaba su carrera profesional en el Leeds United de la Premier League. Esa situación le abrió la posibilidad de representar en el futuro a la selección inglesa, aunque el delantero siempre dejó en claro que su decisión estuvo orientada desde muy joven hacia el país de sus raíces familiares.
Con el paso del tiempo, el atacante explicó públicamente que nunca sintió dudas sobre esa elección y que su vínculo con Noruega era mucho más fuerte que el lugar donde se produjo su nacimiento. "Viví en Inglaterra cuatro años, y en Noruega mucho más tiempo, así que fue natural para mí decantarme por ese país", expresó años atrás cuando le consultaron si alguna vez había pensado en vestir la camiseta de Inglaterra.
La explicación de Haaland tras elegir jugar para Noruega y no para Inglaterra
En esa misma respuesta también dejó abierta una reflexión sobre cómo la carrera de su padre pudo haber modificado el rumbo de su historia deportiva. "Nunca sabremos qué habría ocurrido si mi padre hubiera jugado más tiempo allí, quizás sería inglés. Soy noruego y me siento orgulloso de ello", afirmó.
La explicación tiene una base muy clara. Tanto su padre como su madre son noruegos y el nacimiento en territorio británico obedeció exclusivamente al momento profesional que atravesaba Alf-Inge Haaland mientras jugaba en el fútbol inglés. De hecho, el exfutbolista también defendió la camiseta de Noruega y participó del Mundial de Estados Unidos 1994.
Aquella selección escandinava logró volver a una Copa del Mundo después de 56 años de ausencia, ya que su única participación anterior había sido en Francia 1938. Sin embargo, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos tras finalizar igualado en puntos con México, Italia e Irlanda, aunque con una diferencia de gol inferior a la de sus rivales.
Ahora será el turno de Erling de escribir un nuevo capítulo para el fútbol noruego. El delantero llega a los cuartos de final atravesando un momento extraordinario y convertido en una de las grandes figuras del Mundial. Hasta el momento acumula siete goles en apenas cuatro partidos, una producción que lo ubica entre los máximos protagonistas del certamen.
El duelo frente a Inglaterra se disputará el sábado 11 de julio desde las 18.00 (hora de Argentina) en el Miami Stadium y ofrecerá un condimento especial para Haaland. Enfrente estará el país que lo vio nacer; del otro lado, la selección que eligió representar y con la que buscará seguir haciendo historia en el Mundial para acercarse al sueño de disputar las semifinales.
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