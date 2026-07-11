El historial de Noruega vs. Inglaterra de cara a los cuartos de final del Mundial 2026

Los primeros cruces oficiales llegaron durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de España 1982. En aquella serie, Inglaterra ganó 4 a 0 como local, aunque Noruega consiguió imponerse 2 a 1 en territorio propio. Más adelante, volvieron a enfrentarse en la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994, con un empate 1 a 1 en Inglaterra y una victoria británica por 2 a 0.

El último tramo de enfrentamientos entre ambos estuvo marcado por partidos amistosos. En 1994 igualaron sin goles, mientras que Inglaterra ganó los duelos disputados en 2012 y 2014, ambos por 1 a 0.

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