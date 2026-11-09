Le regalaron al papa León XIV una camiseta de Estudiantes de La Plata: su reacción
En medio de su llegada al Monumento de los Españoles, donde brinda su primera misa en Argentina, el papa León recibió la camiseta del club.
La histórica y esperada llegada del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires dejó una postal imprevista que rápidamente se convirtió en uno de los focos de atención de la jornada: el fútbol estuvo presente de la mano de un hincha de Estudiantes de La Plata.
Durante su multitudinario recorrido a bordo del papamóvil rumbo al escenario principal ubicado frente al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el sumo pontífice recibió innumerables muestras de afecto por parte de los miles de fieles que se agolparon a lo largo de la avenida del Libertador para recibir su bendición antes de la primera misa multitudinaria que encabezó en suelo argentino.
En medio del fervor popular y los cánticos de la marea de feligreses que se congregó en las inmediaciones del parque palermitano, un simpatizante logró extenderle de forma directa la camiseta oficial de Estudiantes de La Plata.
La entrega del manto albirrojo no fue casual, ya que se produjo en un contexto futbolístico de altísima expectativa nacional: el equipo platense se encuentra en las vísperas de disputar la ansiada final de la Copa Libertadores frente al Palmeiras de Brasil, encuentro estelar programado para el próximo sábado 28 de noviembre a las 17 horas.
Sin embargo, el emotivo gesto del hincha no obtuvo la respuesta festiva que muchos de los presentes aguardaban en el lugar. Al momento de recibir la camiseta de la entidad albirroja, León XIV mantuvo un semblante distante y prácticamente ni miró la casaca que le extendieron desde la multitud. De forma instantánea y sin detener su marcha ni realizar comentarios al respecto, el Santo Padre optó por entregar la prenda a su asistente personal de comitiva, quien procedió a guardarla junto al resto de los obsequios aproximados por los creyentes.
A pesar del particular episodio con la camiseta del León, la comitiva papal continuó su pausado avance a cinco kilómetros por hora hacia el altar principal, donde León XIV dio inicio formal al oficio religioso ante una marea de fieles que colmó por completo los accesos y avenidas linderas al tradicional monumento de la Capital Federal.
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