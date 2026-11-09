Le regalaron al papa León XIV una camiseta de Estudiantes de la Plata: su reacción

Sin embargo, el emotivo gesto del hincha no obtuvo la respuesta festiva que muchos de los presentes aguardaban en el lugar. Al momento de recibir la camiseta de la entidad albirroja, León XIV mantuvo un semblante distante y prácticamente ni miró la casaca que le extendieron desde la multitud. De forma instantánea y sin detener su marcha ni realizar comentarios al respecto, el Santo Padre optó por entregar la prenda a su asistente personal de comitiva, quien procedió a guardarla junto al resto de los obsequios aproximados por los creyentes.