A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en las prácticas del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1
El emblemático circuito de Interlagos acogerá otra edición del GP de Brasil, que incluirá la modalidad Sprint. Lando Norris encabeza la tabla de posiciones.
La temporada de la Fórmula 1 entra en su clímax con el Gran Premio de Brasil, que se celebrará en el emblemático Autódromo José Carlos Pace de São Paulo, del viernes 7 al domingo 9 de noviembre. Esta cita será fundamental, adoptando el formato Sprint, lo que garantiza acción y tensión desde la jornada inicial.
Tras su resonante victoria en México, Lando Norris (McLaren) arriba a Interlagos como el nuevo puntero del Mundial de Pilotos con 357 puntos, superando por una mínima unidad a su compañero Oscar Piastri. Pese a la distancia, Max Verstappen (Red Bull) se mantiene a la expectativa en el tercer escalón (321 puntos), con chances matemáticas de terciar en la definición. Mientras el equipo de Woking, McLaren, ya celebra el título de Constructores (su primera coronación desde 1998 con 713 puntos), la lucha por el subcampeonato arde entre Ferrari (356) y Mercedes (355).
Paralelamente, el foco se posa en la actuación de Franco Colapinto. El joven talento de Alpine ha mostrado una notable paridad de rendimiento con su colega Pierre Gasly en las últimas presentaciones. El duelo interno es feroz, con el argentino igualando en performance, sumando cinco victorias en clasificación y un empate de 7-5 en resultados de carrera. Sin embargo, con Gasly asegurado hasta 2028, el futuro de Colapinto en 2026 sigue siendo la gran incógnita.
Con el campeonato abierto y los dos pilotos en una pugna directa, el GP de Brasil se perfila como un capítulo apasionante. La afición argentina sueña con ver a Colapinto concretar sus primeros puntos en la máxima categoría.
Cronograma del Gran Premio de Brasil
El cronograma del fin de semana comenzará el viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00.
Viernes 7 de noviembre
- Práctica Libre 1: 11:30
- Sprint Qualy: 15:30
Sábado 8 de noviembre
- Sprint: 11:00
- Clasificación: 15:00
Domingo 9 de noviembre
- Carrera Final: 14:00
Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil
Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.
Las carreras de Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
- 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
- 16- GP de México: terminó en el 16° puesto
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
Fórmula 1: la tabla de pilotos 2025
- Lando Norris (McLaren) – 357 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 356 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 321 puntos
- George Russell (Mercedes) – 258 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 210 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 puntos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 73 puntos
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 puntos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 puntos
Fórmula 1: la tabla de constructores 2025
- McLaren – 713 puntos
- Ferrari – 356 puntos
- Mercedes – 355 puntos
- Red Bull Racing – 346 puntos
- Williams – 111 puntos
- Racing Bulls – 72 puntos
- Aston Martin – 69 puntos
- Haas F1 Team – 62 puntos
- Kick Sauber – 60 puntos
- Alpine – 20 puntos
