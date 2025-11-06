A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en las prácticas del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Tras su resonante victoria en México, Lando Norris (McLaren) arriba a Interlagos como el nuevo puntero del Mundial de Pilotos con 357 puntos, superando por una mínima unidad a su compañero Oscar Piastri. Pese a la distancia, Max Verstappen (Red Bull) se mantiene a la expectativa en el tercer escalón (321 puntos), con chances matemáticas de terciar en la definición. Mientras el equipo de Woking, McLaren, ya celebra el título de Constructores (su primera coronación desde 1998 con 713 puntos), la lucha por el subcampeonato arde entre Ferrari (356) y Mercedes (355).