Turismo en Brasil: la histórica ciudad colonial que es reconocida como Patrimonio de la Humanidad

Dónde queda Ouro Preto

Ubicado en el centro de Minas Gerais y rodeado de montañas que guardan su pasado minero, este pueblo se encuentra muy cerca de Belo Horizonte. Llegar es sencillo, ya sea en coche, en transporte público o a través de excursiones organizadas que recorren el camino hasta este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad.

Cómo llegar a Ouro Preto

La manera más cómoda de llegar a Ouro Preto es tomando un vuelo hasta Belo Horizonte y luego continuar el viaje vía terrestre hasta el pueblo. Otra alternativa es hacer el trayecto por carretera desde Río de Janeiro, aunque este viaje suele superar las seis horas y transita áreas complicadas y de mucho tráfico.