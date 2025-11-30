Turismo en Brasil: la histórica ciudad colonial que es reconocida como Patrimonio de la Humanidad
En el corazón de Minas Gerais, este destino se ubica rodeados de montañas históricas y a escasos kilómetros de Belo Horizonte. Los detalles en la nota.
Sudamérica es un continente que combina naturaleza, historia y cultura de norte a sur. Es por este motivo que se pueden encontrar diferentes destinos permiten conectar con la naturaleza a través de actividades al aire libre y descansar en medio de la soledad. Además, sus paisajes cargados de vegetación hace que cada sitio sea perfecto para vivir experiencias únicas.
Entre estos lugares, Ouro Preto sobresale por su rica herencia colonial y calles empedradas. Este destino de Brasil, a pocos kilómetros de Belo Horizonte, fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por sus yacimientos de oro.
Qué hacer en Ouro Preto
En Ouro Preto, los visitantes pueden perderse entre sus construcciones históricas que reflejan la riqueza del arte barroco y la tradición colonial.
También es posible realizar paseos guiados que revelan la historia del lugar, sus costumbres centenarias y el papel que la minería tuvo en la formación del pueblo.
Además, la calidez de los ciudadanos y la amplia oferta culinaria convierten a este destino como uno de los más atrapantes del territorio sudamericano para recorrer y conocer.
Dónde queda Ouro Preto
Ubicado en el centro de Minas Gerais y rodeado de montañas que guardan su pasado minero, este pueblo se encuentra muy cerca de Belo Horizonte. Llegar es sencillo, ya sea en coche, en transporte público o a través de excursiones organizadas que recorren el camino hasta este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad.
Cómo llegar a Ouro Preto
La manera más cómoda de llegar a Ouro Preto es tomando un vuelo hasta Belo Horizonte y luego continuar el viaje vía terrestre hasta el pueblo. Otra alternativa es hacer el trayecto por carretera desde Río de Janeiro, aunque este viaje suele superar las seis horas y transita áreas complicadas y de mucho tráfico.
