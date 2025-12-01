Quién era el joven que murió tras ser atacado por una leona en un zoo de Brasil

El entorno familiar también atravesaba graves dificultades, tanto su madre como su abuelo padecían trastornos psicológicos severos. La mujer había perdido la custodia de sus cinco hijos; los hermanos de Gerson fueron adoptados, pero él quedó fuera de ese proceso debido a los signos tempranos de su trastorno mental.

Al cumplir 18 años, comenzó a entrar y salir de centros de atención psiquiátrica. Según su consejera, en ocasiones era manipulado por delincuentes para cometer pequeños delitos, lo que explica sus repetidas detenciones policiales.

La muerte de Gerson vuelve a poner en foco la falta de contención institucional y los vacíos en la atención a jóvenes con padecimientos de salud mental severos, especialmente en situaciones donde el riesgo es evidente.