Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Zverev y ya no quedan argentinos

El segundo set fue más parejo en el arranque, pero Zverev volvió a golpear en el séptimo game con un quiebre decisivo. Aunque "Fran" tuvo oportunidades de recuperar el saque cuando el alemán servía para el set, el número 3 del mundo se recuperó y cerró el parcial 6-4.

Finalmente, en el tercer set se vio el mejor tenis de Cerúndolo, con mayor agresividad y búsqueda de puntos ganadores. No obstante, la jerarquía de Zverev apareció nuevamente en el séptimo game (3-3) para conseguir el quiebre clave y sentenciar el partido por otro 6-4.

¿Contra quién juega Zverev en cuartos de final?

Con este resultado, el historial entre ambos quedó igualado en 3-3, aunque Zverev domina en superficies duras. El alemán se metió entre los ocho mejores del torneo y ahora deberá enfrentar al estadounidense Learner Tien en la próxima ronda.