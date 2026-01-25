Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Zverev y ya no quedan argentinos
No pudo con la jerarquía del 3 del mundo y se despidió en octavos de final. Alexander Zverev ganó en sets corridos y avanza firme en el Abierto de Australia.
La legión argentina se quedó sin representantes en el cuadro masculino del primer Grand Slam de 2026. Francisco Cerúndolo, quien alcanzó por primera vez los octavos de final del Abierto de Australia, cayó derrotado frente al alemán Alexander Zverev. El europeo, 3 del ranking, impuso su categoría y se llevó el triunfo con un marcador de 6-2, 6-4 y 6-4.
A pesar de la derrota, el balance para el mayor de los hermanos Cerúndolo es positivo. Su desempeño en Melbourne le permitió escalar dos posiciones en el ranking ATP en vivo, ubicándose momentáneamente en el puesto 19°, a solo un escalón de su mejor ubicación histórica. Sin embargo, en el duelo de hoy, el argentino no logró desplegar su mejor versión: le faltó la potencia de saque habitual y no consiguió dañar con sus golpes de derecha, armas fundamentales en su juego.
El desarrollo del partido de Francisco Cerúndolo
Desde el inicio, Zverev hizo valer sus condiciones físicas y su altura para dominar el encuentro en la cancha dura. Si bien Cerúndolo logró entusiasmar al público —que era mayoría en las gradas— ganando el primer game de cada set, no pudo sostener la regularidad ante el constante contraataque del rival.
En el primer parcial, el quiebre llegó en el quinto game (3-2), dándole al alemán el impulso necesario para cerrar el set por 6-2 sin ceder puntos importantes con su servicio. La historia se repitió con matices en los siguientes capítulos.
Alex Honnold escaló por Netflix el Taipei 101 sin cuerdas: selfie a 508 metros y transmisión con delay
El segundo set fue más parejo en el arranque, pero Zverev volvió a golpear en el séptimo game con un quiebre decisivo. Aunque "Fran" tuvo oportunidades de recuperar el saque cuando el alemán servía para el set, el número 3 del mundo se recuperó y cerró el parcial 6-4.
Finalmente, en el tercer set se vio el mejor tenis de Cerúndolo, con mayor agresividad y búsqueda de puntos ganadores. No obstante, la jerarquía de Zverev apareció nuevamente en el séptimo game (3-3) para conseguir el quiebre clave y sentenciar el partido por otro 6-4.
¿Contra quién juega Zverev en cuartos de final?
Con este resultado, el historial entre ambos quedó igualado en 3-3, aunque Zverev domina en superficies duras. El alemán se metió entre los ocho mejores del torneo y ahora deberá enfrentar al estadounidense Learner Tien en la próxima ronda.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario