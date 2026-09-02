Escándalo en Uruguay: la barra de Danubio entró a la cancha y el arquero reaccionó a las piñas

Finalmente, la situación pudo ser controlada y los protagonistas se retiraron del campo. Según la información disponible, no hubo personas heridas como consecuencia del enfrentamiento, aunque el episodio podría tener consecuencias importantes para Danubio.

Danubio, comprometido dentro y fuera de la cancha

El incidente se produjo en un momento especialmente delicado para el conjunto de Jardines del Hipódromo. Además del posible castigo que pueda recibir por la invasión de sus hinchas, el equipo atraviesa una situación deportiva complicada y pelea por evitar el descenso.

Actualmente, Danubio se encuentra en zona de descenso y a siete puntos de Montevideo Wanderers, equipo que aparece como el primero fuera de los puestos comprometidos con la permanencia. La campaña reciente tampoco ayudó a mejorar el panorama: en las primeras cuatro jornadas del Torneo Clausura, el conjunto de la Franja apenas consiguió sumar dos puntos, producto de dos empates.

Por eso, el episodio ocurrido representa un nuevo problema para una institución que necesita concentrar sus esfuerzos en revertir su situación deportiva. Una eventual sanción podría afectar todavía más al equipo en un tramo determinante de la temporada.