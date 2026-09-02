Escándalo en Uruguay: la barra de Danubio entró a la cancha y el arquero reaccionó a las piñas
El equipo perdía 2-0 ante Montevideo City Torque por la Copa Uruguay cuando varios hinchas invadieron el campo y protagonizaron una violenta pelea.
Un partido correspondiente a la Copa AUF Uruguay 2026 terminó en un escándalo luego de que un grupo de hinchas caracterizados de Danubio ingresara al campo de juego para increpar a los futbolistas. El encuentro ante Montevideo City Torque estaba cerca de finalizar con triunfo 2-0 para la visita cuando la situación se descontroló por completo.
La invasión se produjo en el estadio Charrúa, donde el conjunto de la Franja atravesaba un complicado momento deportivo. Los simpatizantes que ingresaron al terreno de juego fueron directamente hacia los jugadores y uno de los primeros en quedar involucrados fue Sebastián Rodríguez, quien recibió un empujón durante el episodio.
Ante esa situación, el arquero Kevin Martínez, de apenas 20 años, reaccionó inmediatamente. El juvenil abandonó su arco y corrió hacia la zona donde se encontraban sus compañeros para intentar defenderlos, antes de que las fuerzas de seguridad pudieran controlar la situación.
Tensión en Uruguay durante Danubio-Montevideo City Torque
El joven guardameta tuvo una reacción que rápidamente lo convirtió en uno de los principales protagonistas de las imágenes que dejó el encuentro. Martínez recorrió el campo desde su posición y se enfrentó con algunos de los hinchas que habían ingresado. En medio de la confusión, el arquero respondió con golpes de puño y patadas, mientras sus compañeros intentaban contener la situación y la policía intervenía para evitar que el conflicto continuara escalando.
La escena generó preocupación debido a la cantidad de personas involucradas y a la dificultad para controlar el terreno de juego. Los futbolistas de Danubio quedaron expuestos a los hinchas que habían ingresado y durante algunos minutos el partido pasó completamente a un segundo plano.
Finalmente, la situación pudo ser controlada y los protagonistas se retiraron del campo. Según la información disponible, no hubo personas heridas como consecuencia del enfrentamiento, aunque el episodio podría tener consecuencias importantes para Danubio.
Danubio, comprometido dentro y fuera de la cancha
El incidente se produjo en un momento especialmente delicado para el conjunto de Jardines del Hipódromo. Además del posible castigo que pueda recibir por la invasión de sus hinchas, el equipo atraviesa una situación deportiva complicada y pelea por evitar el descenso.
Actualmente, Danubio se encuentra en zona de descenso y a siete puntos de Montevideo Wanderers, equipo que aparece como el primero fuera de los puestos comprometidos con la permanencia. La campaña reciente tampoco ayudó a mejorar el panorama: en las primeras cuatro jornadas del Torneo Clausura, el conjunto de la Franja apenas consiguió sumar dos puntos, producto de dos empates.
Por eso, el episodio ocurrido representa un nuevo problema para una institución que necesita concentrar sus esfuerzos en revertir su situación deportiva. Una eventual sanción podría afectar todavía más al equipo en un tramo determinante de la temporada.
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