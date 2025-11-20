Rosario Central campeón: AFA difundió el acta que desmiente a Estudiantes y ratifica que hubo votación unánime

image

De acuerdo con el acta, solo se ausentaron, con aviso, Independiente Rivadavia, San Lorenzo y Defensa y Justicia. Según se indica, "Tapia puso a consideración de los miembros del CE la propuesta de consagrar campeón de la Liga al equipo que durante la temporada regular obtuviera la mayor cantidad de puntos".

Además, el documento de AFA detalla que "luego de un breve debate y encontrándose todos los presentes de acuerdo, se aprobó otorgarle a Rosario Central el titulo de Campeón de Liga 2025". Previamente, Tapia había publicado fotos de la reunión, en las que aparecía el vice del "Pincha".

Incluso Matías Mariotto, el presidente de Banfield, también ratificó la presencia (y la no objeción) de Caiella. "Estuve presente en la reunión del Comité Ejecutivo, sentado a la derecha del vicepresidente de Estudiantes. El Presidente de la AFA preguntó en reiteradas ocasiones si estábamos todos de acuerdo. Incluso si alguien tenía algo para decir. No hubo planteos, ni pedidos de palabras. Nadie se opuso", sostuvo en respuesta a la publicación del club platense.

