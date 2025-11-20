Rosario Central campeón: AFA difundió el acta que desmiente a Estudiantes y ratifica que hubo votación unánime
Luego de las acusaciones cruzadas, la casa madre del fútbol argentino compartió un documento que da cuenta de la presencia, sin objeción, del vicepresidente del "Pincha" en el Comité Ejecutivo.
La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de coronar a Rosario Central como campeón anual generó sorpresas y muchas polémicas, y en medio de acusaciones cruzadas, compartió este mismo jueves por la noche el acta de la reunión del Comité Ejecutivo que desmiente la denuncia de Estudiantes al respecto.
El "Pincha", cuyo presidente Juan Sebastián Verón es uno de los principales opositores a la dirección de la AFA y de Chiqui Tapia, salió al cruce con un escueto pero duro comunicado, desestimando la información que sugería que la decisión fue avalada por los dirigentes de todos los clubes.
"El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", indicó el "León" en sus redes sociales.
Si embargo, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fue uno de los primeros en desmentir al club platense. Luego lo hicieron algunas periodistas aclarando que el vicepresidente de Estudiantes, Pascual Caiella, estuvo en el encuentro y no se opuso a lo que entonces habría sido una votación unánime para la distinción del "Canalla".
Para terminar con la controversial, la casa madre del fútbol argentino compartió el acta de la reunión que confirma la aprobación unánime del título de Rosario Central. El documento que difundió el portal Doble Amarilla ratifica que los representantes de los clubes presentes no tuvieron objeciones ante la propuesta que ya estaba en evaluación.
De acuerdo con el acta, solo se ausentaron, con aviso, Independiente Rivadavia, San Lorenzo y Defensa y Justicia. Según se indica, "Tapia puso a consideración de los miembros del CE la propuesta de consagrar campeón de la Liga al equipo que durante la temporada regular obtuviera la mayor cantidad de puntos".
Además, el documento de AFA detalla que "luego de un breve debate y encontrándose todos los presentes de acuerdo, se aprobó otorgarle a Rosario Central el titulo de Campeón de Liga 2025". Previamente, Tapia había publicado fotos de la reunión, en las que aparecía el vice del "Pincha".
Incluso Matías Mariotto, el presidente de Banfield, también ratificó la presencia (y la no objeción) de Caiella. "Estuve presente en la reunión del Comité Ejecutivo, sentado a la derecha del vicepresidente de Estudiantes. El Presidente de la AFA preguntó en reiteradas ocasiones si estábamos todos de acuerdo. Incluso si alguien tenía algo para decir. No hubo planteos, ni pedidos de palabras. Nadie se opuso", sostuvo en respuesta a la publicación del club platense.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario