El gol de chilena de Santiago Montiel, nominado al premio Puskás

La pirueta del ex Argentinos Juniors, registrada el 11 de mayo en el Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, quedó grabada en la memoria de los hinchas. El partido estaba cerrado, igualado sin goles, cuando a los 57 minutos Montiel se inventó una obra maestra: tras un rebote en un tiro de esquina, la pelota quedó flotando en la puerta del área y, casi por instinto, el delantero ensayó una chilena perfecta que se metió por encima del arquero Ezequiel Centurión, decretando el 1-0 y la clasificación del Rojo a los cuartos de final.