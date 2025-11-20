El gol de chilena de Santiago Montiel, nominado al premio Puskás
La inolvidable pirueta del futbolista de Independiente fue elegida por la FIFA para competir por el galardón al mejor tanto del año.
Sin dudas fue uno de los mejores goles del año en el fútbol argentino, y ahora su reconocimiento traspasó fronteras. La espectacular chilena de Santiago Montiel para darle la victoria a Independiente ante Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Apertura fue nominada al Premio Puskás, distinción que otorga la FIFA al mejor gol de la temporada en todo el mundo.
La pirueta del ex Argentinos Juniors, registrada el 11 de mayo en el Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, quedó grabada en la memoria de los hinchas. El partido estaba cerrado, igualado sin goles, cuando a los 57 minutos Montiel se inventó una obra maestra: tras un rebote en un tiro de esquina, la pelota quedó flotando en la puerta del área y, casi por instinto, el delantero ensayó una chilena perfecta que se metió por encima del arquero Ezequiel Centurión, decretando el 1-0 y la clasificación del Rojo a los cuartos de final.
Ese tanto, que recorrió el mundo en redes sociales y noticieros deportivos, ahora puede darle una alegría todavía mayor al joven surgido en River Plate. La FIFA confirmó este jueves la nómina de candidatos al Premio Puskás, que será entregado durante la gala de los The Best Awards.
¿Cómo se elige el ganador del Puskás?
La FIFA selecciona los mejores goles de la temporada —que abarca desde el 11 de agosto de 2024 hasta el 2 de agosto de 2025— y el ganador se define mediante una votación conjunta entre fanáticos y un panel de leyendas del fútbol. Los hinchas que deseen apoyar a Montiel pueden registrarse en FIFA.com y ordenar sus tres goles preferidos: el primero otorga 5 puntos, el segundo 3 y el tercero 1.
El golazo de Pedro de la Vega también fue nominado al premio Puskás
El de Pepo, en tanto, se dio el 31 de julio, en la fase de grupos del Mundial de Clubes ante Cruz Azul de México. El exjugador de Lanús avanzó por la izquierda, recibió un cambio de frente y, en lugar de parar la pelota, definió de primera con una impresionante volea que se metió por el ángulo más lejano para el arquero.
Todos los nominados al Puskas
Además de Santiago Montiel, hay otro argentino que está entre los nominados a quedarse con el premio. Se trata de Pedro de la Vega, por el golazo que le convirtió al Cruz Azul con el Seattle Sounders, en julio de este año.
- Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19de agosto de2024
- Alessandro Deiola | Cagliari vs Venezia | 18 de mayo de 2025
- Pedro de la Vega | Cruz Azul vs Seattle Sounders | 31 de julio de 2025
- Santiago Montiel | Independiente vs Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025
- Amr Nasser | Al Ahly vs Pharco | 17 de abril de 2025
- Carlos Orrantía | Querétaro vs Atlas | 16 de abril de 2025
- Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025
- Declan Rice | Arsenal vs Real Madrid | 8 de abril de 2025
- Rizky Ridho | Persija Jakarta vs Arema | 9 de marzo de 2025
- Kévin Rodrigues | Kasmpaa vs Rizespor | 9 de febrero de 2025
- Lamine Yamal | Espanyol vs Barcelona | 15 de mayo de 2025
