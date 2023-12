Desde la AFA cruzaron a Jorge Brito por la crítica al torneo: "River festejó..."

LA DURA RESPUESTA DE AFA AL PRESIDENTE DE RIVER

"Qué raro, River festejó los campeonatos que ganó con este formato. No solo eso, también avaló en reuniones y asambleas este tipo de Torneo y Copa, sin proponer nada diferente. Ahora que no llega a la final, desmerece a otros clubes que si llegaron. ¿Curioso no? En fin...", expresó Pablo Toviggino, tesorero y presidente del Consejo Federal, en su cuenta oficial de X (Antes Twitter).

