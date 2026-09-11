Lisandro Martínez le respondió en vivo a Jamie Carragher: "Como jugador, buena persona"

La frase provocó las risas de quienes participaban de la entrevista y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más destacados de la charla. El defensor argentino también tuvo tiempo para lanzar otra indirecta cuando le preguntaron por su jugador favorito. "Ustedes saben, Thierry (Henry)", respondió Licha, en una clara referencia al histórico delantero francés.

La situación volvió a tomar temperatura cuando Carragher le consultó específicamente por los defensores que seguía en el programa. La contestación del futbolista de Manchester United volvió a ser breve y cargada de ironía: "Solo veo jugadores de calidad".

Micah Richards: "Sabemos que mirás el programa. ¿Quién es tu favorito?"



Lisandro Martinez: "Thierry Henry"



Jamie Carragher: "¿Y de los defensores?"



Lisandro Martinez: "Yo solo miro a jugadores de calidad" pic.twitter.com/XOE5GkfkvK — Rincón Del United (@RinconDelUnited) September 10, 2026

El origen de la disputa entre Martínez y Carragher

El intercambio tiene como antecedente los cuestionamientos que Carragher realizó cuando Martínez llegó. El exdefensor consideraba que el argentino podía tener dificultades para competir como central en el fútbol inglés debido a su altura. "No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura, no me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensa central”, había señalado Carragher.

Con el paso del tiempo, el rendimiento de Martínez terminó convirtiéndose en la mejor respuesta a aquellas dudas. El argentino se ganó un lugar importante en el equipo inglés y también se consolidó como una pieza habitual de la Selección Argentina, con la que se consagró campeón del mundo. Incluso, terminó reconociendo posteriormente que se había equivocado con su evaluación inicial y llegó a disculparse después de observar el nivel que mostró el defensor en el United.