Lisandro Martínez le respondió en vivo a Jamie Carragher: "Como jugador, buena persona"
El defensor argentino convirtió en la goleada del Manchester United ante Sabah por la Champions League y luego protagonizó un divertido cruce con el exjugador del Liverpool.
Lisandro Martínez tuvo una noche especial con Manchester United. El defensor de la Selección Argentina fue protagonista en el contundente triunfo por 4-0 sobre Sabah, por la primera fecha de la Champions League 2026/27, y además convirtió el último tanto del equipo inglés en Old Trafford. Sin embargo, después del partido, la atención también se concentró en una particular respuesta que le dio en vivo a Jamie Carragher.
El exdefensor del Liverpool había sido uno de los críticos de la llegada de Martínez a la Premier League en 2022. Su cuestionamiento estuvo relacionado principalmente con la estatura del argentino para desempeñarse como marcador central. Años después, con el entrerriano consolidado en Inglaterra, la oportunidad de responder apareció durante una entrevista televisiva.
La respuesta de Lisandro Martínez que provocó risas en el estudio
Después de la victoria ante Sabah, Micah Richards fue quien tomó la palabra durante la transmisión de CBS y decidió preguntarle a Martínez por Carragher. La consulta apuntó directamente a la opinión que tenía el argentino sobre el exjugador inglés cuando todavía estaba en actividad. "Como defensor, ¿Solías ver a Jamie? ¿Y qué pensabas de él?", le preguntó Richards.
Martínez no necesitó demasiado tiempo para contestar y aprovechó la situación para devolverle el comentario a Carragher con ironía: "Como jugador, buena persona".
La frase provocó las risas de quienes participaban de la entrevista y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más destacados de la charla. El defensor argentino también tuvo tiempo para lanzar otra indirecta cuando le preguntaron por su jugador favorito. "Ustedes saben, Thierry (Henry)", respondió Licha, en una clara referencia al histórico delantero francés.
La situación volvió a tomar temperatura cuando Carragher le consultó específicamente por los defensores que seguía en el programa. La contestación del futbolista de Manchester United volvió a ser breve y cargada de ironía: "Solo veo jugadores de calidad".
El origen de la disputa entre Martínez y Carragher
El intercambio tiene como antecedente los cuestionamientos que Carragher realizó cuando Martínez llegó. El exdefensor consideraba que el argentino podía tener dificultades para competir como central en el fútbol inglés debido a su altura. "No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura, no me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensa central”, había señalado Carragher.
Con el paso del tiempo, el rendimiento de Martínez terminó convirtiéndose en la mejor respuesta a aquellas dudas. El argentino se ganó un lugar importante en el equipo inglés y también se consolidó como una pieza habitual de la Selección Argentina, con la que se consagró campeón del mundo. Incluso, terminó reconociendo posteriormente que se había equivocado con su evaluación inicial y llegó a disculparse después de observar el nivel que mostró el defensor en el United.
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