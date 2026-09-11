Atento Boca: Santos cerró a Coutinho para jugar la Copa Sudamericana con Neymar

Una carrera marcada por grandes clubes de Europa

Coutinho, de 34 años, construyó buena parte de su trayectoria en el fútbol europeo. El mediocampista pasó por Inter, Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich, además de otros equipos durante una extensa carrera. Su etapa más destacada estuvo relacionada con Liverpool, donde logró convertirse en una de las principales figuras del equipo antes de dar el salto al Barcelona.

En el conjunto catalán protagonizó el pase más importante de su carrera, aunque posteriormente también tuvo un período a préstamo en Bayern Múnich. Después de su recorrido europeo, el brasileño regresó a su país. En 2024 volvió a Vasco da Gama, club en el que había dado sus primeros pasos como futbolista profesional. Sin embargo, su segunda etapa en la institución terminó en febrero de 2026, cuando rescindió su contrato. Desde entonces permaneció sin club hasta alcanzar el acuerdo.