Atento Boca: Santos cerró a Coutinho para jugar la Copa Sudamericana con Neymar
El Peixe acordó la llegada del talentoso mediocampista, que se sumará hasta fin de año después de su paso por Vasco da Gama y compartirá plantel nuevamente con el astro.
Santos quiere recuperar protagonismo internacional y decidió reforzarse con un nombre de enorme trayectoria. Después de vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, camino que lo podría cruzar con Boca en la final, el Peixe avanzó por la contratación de Philippe Coutinho, quien se incorporará al equipo paulista hasta el final de la temporada.
El futbolista brasileño llega procedente de Vasco da Gama y tendrá la posibilidad de reencontrarse dentro de una cancha con Neymar, uno de sus grandes compañeros durante su recorrido por las distintas categorías de la Selección de Brasil.
La llegada de Coutinho representa una apuesta fuerte para la institución de Vila Belmiro, que busca aprovechar el envión conseguido frente al conjunto dirigido por el entrenador argentino Eduardo Domínguez y avanzar en la Sudamericana con un plantel que suma nombres de peso.
Coutinho vuelve a compartir equipo con Neymar
Ambos tienen una relación que comenzó hace muchos años, cuando coincidieron en las selecciones juveniles brasileñas. Los dos integraron aquel seleccionado de Brasil que se consagró campeón del mundo Sub 17 en 2008.
Desde entonces, sus caminos estuvieron vinculados en distintos momentos de la carrera internacional. Ahora volverán a ser compañeros a nivel clubes. La incorporación de Coutinho le suma a Santos otro futbolista de enorme experiencia y jerarquía, mientras que Neymar contará con un viejo conocido para afrontar los compromisos que quedan de la temporada.
Una carrera marcada por grandes clubes de Europa
Coutinho, de 34 años, construyó buena parte de su trayectoria en el fútbol europeo. El mediocampista pasó por Inter, Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich, además de otros equipos durante una extensa carrera. Su etapa más destacada estuvo relacionada con Liverpool, donde logró convertirse en una de las principales figuras del equipo antes de dar el salto al Barcelona.
En el conjunto catalán protagonizó el pase más importante de su carrera, aunque posteriormente también tuvo un período a préstamo en Bayern Múnich. Después de su recorrido europeo, el brasileño regresó a su país. En 2024 volvió a Vasco da Gama, club en el que había dado sus primeros pasos como futbolista profesional. Sin embargo, su segunda etapa en la institución terminó en febrero de 2026, cuando rescindió su contrato. Desde entonces permaneció sin club hasta alcanzar el acuerdo.
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