Alarma en Gimnasia: un paro pone en peligro la concentración en Estancia Chica

El conflicto también afecta a otras áreas. La institución mantiene deudas con proveedores, como el servicio de transporte para las divisiones juveniles, lo que obligó a modificar rutinas y logística de los equipos de inferiores. A su vez, el plantel profesional sufre atrasos que en algunos casos llegan hasta los dos meses, según informó Cielo Sports.

La incertidumbre crece en la previa de un partido clave para Gimnasia, que necesita sumar puntos para escapar de los últimos puestos y evitar complicaciones en la tabla anual en el futuro cercano.