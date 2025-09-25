Alarma en Gimnasia: un paro pone en peligro la concentración en Estancia Chica
El club no completó los pagos a los empleados de la planta y podrían tomar una decisión que afectaría la concentración del plantel. Todos los detalles.
La crisis económica que atraviesa Gimnasia y Esgrima La Plata volvió a encender alarmas. El club no logró completar el pago de los salarios a los trabajadores nucleados en UTEDYC, y el gremio analiza realizar una medida de fuerza que pondría en jaque la concentración del plantel profesional en Estancia Chica, en la previa del duelo ante Rosario Central.
Según pudo saberse en las últimas horas, la dirigencia del Lobo realizó pagos parciales para intentar regularizar la situación, pero todavía adeuda el 50% de los sueldos correspondientes a agosto. Ante esta situación, UTEDYC evalúa concretar una movilización al predio de Abasto y un paro de 24 horas, lo que impediría la normal preparación del equipo de Marcelo Méndez.
En la agenda del plantel está previsto un entrenamiento este viernes por la tarde y la posterior concentración en Estancia Chica, instancia que ahora quedó en duda. El partido frente al Canalla se jugará este sábado a las 14:30 en El Bosque.
Un conflicto que se agrava en Gimnasia
Los problemas de pagos en Gimnasia no son nuevos. Semanas atrás, los trabajadores de UTEDYC realizaron una retención de tareas: algunos empleados directamente no asistieron a sus puestos y otros lo hicieron sin realizar funciones. En los últimos días, el club abonó una parte de lo adeudado, pero no alcanzó para calmar las tensiones.
El conflicto también afecta a otras áreas. La institución mantiene deudas con proveedores, como el servicio de transporte para las divisiones juveniles, lo que obligó a modificar rutinas y logística de los equipos de inferiores. A su vez, el plantel profesional sufre atrasos que en algunos casos llegan hasta los dos meses, según informó Cielo Sports.
La incertidumbre crece en la previa de un partido clave para Gimnasia, que necesita sumar puntos para escapar de los últimos puestos y evitar complicaciones en la tabla anual en el futuro cercano.
