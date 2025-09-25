Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2025: resultado en vivo

Por el lado del Mengao, el equipo carioca llega con la tranquilidad de su gran presente: apenas dos derrotas desde el Mundial de Clubes y un invicto de nueve partidos que lo posiciona como uno de los rivales más temidos del certamen. Con futbolistas de jerarquía internacional y un estilo basado en la intensidad y la presión alta, el conjunto brasileño intentará imponer condiciones desde el inicio para evitar que el León tome confianza.

En la previa, el Fla generó polémica con un comunicado que apuntó al arbitraje y celebró la anulación de la suspensión de Gonzalo Plata, quien podrá estar presente en La Plata. Este detalle suma tensión a un cruce que promete emociones fuertes y que definirá al rival de Racing en semifinales.

Los goles de Estudiantes vs. Flamengo

El 1-0 de Gastón Benedetti para Estudiantes:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1971384782862102850&partner=&hide_thread=false Atento Racing



El golazo de Estudiantes para empatar la serie con Flamengopic.twitter.com/9QPfGuHGai — minutouno (@minutounocom) September 26, 2025

Estudiantes vs. Flamengo: formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo. Flamengo: Agustín Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira y Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñíguez y Arrascaeta; Plata, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luis.

Estudiantes vs. Flamengo: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.

UNO Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Piero Maza.

Piero Maza. VAR: José Cabero.

José Cabero. TV: Fox Sports.