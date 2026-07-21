Los familiares de los jugadores de la Selección Argentina respaldaron su mensaje sobre las Malvinas

Además, llevó tranquilidad sobre el estado físico de su hijo al revelar que sufrió una lesión durante el Mundial: "Tiene una pequeña lesión, pero está bien".

Lionel Scaloni rompió el silencio sobre la bandera de Malvinas: ¿les generó un problema?

Tras el regreso de la Selección Argentina al país luego del subcampeonato obtenido en el Mundial 2026, Lionel Scaloni volvió a enfrentar los micrófonos y respondió una de las consultas que más repercusión generó en las últimas horas: las versiones que señalaban que la bandera de las Islas Malvinas exhibida por el plantel tras el triunfo ante Inglaterra habría provocado algún tipo de conflicto con la FIFA o influido en el desenlace del torneo.

El entrenador realizó un breve contacto con la prensa antes de abandonar el predio de la AFA en Ezeiza rumbo a Pujato y fue consultado directamente por esas especulaciones que comenzaron a multiplicarse en las redes sociales luego de la derrota frente a España en la final.

En los últimos días aparecieron distintas teorías que aseguraban que el gesto realizado por algunos integrantes del seleccionado argentino al mostrar una bandera alusiva a las Islas Malvinas tras eliminar a Los Tres Leones habría generado malestar en los organismos internacionales del fútbol. Incluso, algunas publicaciones llegaron a sostener que ese episodio condicionó las posibilidades de la Albiceleste de conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

Scaloni negó que la bandera de Malvinas haya generado un conflicto en el Mundial 2026

Scaloni fue tajante al responder sobre esa posibilidad y dejó en claro que nunca existió ningún tipo de advertencia hacia la delegación argentina. "No sé, no tengo conocimiento. No sé si en un futuro... no sé, no nos dijeron nada. Me preguntás cosas que no sé... la vi (la bandera) como ustedes", expresó el entrenador, descartando haber recibido alguna comunicación relacionada con ese hecho.

Antes de referirse específicamente a la bandera, el director técnico también fue consultado sobre las distintas teorías que comenzaron a circular tras la final y que hablaban de presuntas presiones externas o decisiones de la FIFA para perjudicar al seleccionado albiceleste.

Lejos de alimentar esas versiones, explicó que ni siquiera está al tanto de ese tipo de publicaciones. "No sé, no veo redes, no tengo... ¿Presiones? No, no tengo idea. No sé de qué me hablás... No sé, no tengo ni idea de lo que me estás hablando", respondió.

Las especulaciones surgieron luego de que el seleccionado argentino exhibiera una bandera vinculada a las Islas Malvinas tras el triunfo sobre Inglaterra durante el Mundial. A partir de ese momento, diferentes usuarios en redes sociales comenzaron a relacionar ese episodio con la derrota sufrida posteriormente ante España en la final, además de mencionar supuestas presiones políticas y deportivas que nunca fueron confirmadas por fuentes oficiales.

Sin embargo, el DT dejó en claro que durante toda la competencia el cuerpo técnico y los jugadores nunca recibieron advertencias ni llamados de atención por ese gesto. Sus declaraciones pusieron fin a una polémica que creció principalmente en redes sociales y que ganó repercusión en las horas posteriores al partido decisivo disputado en el estadio MetLife de Nueva Jersey.