El divertido baile de Lamine Yamal en los festejos de España campeón del Mundial 2026

Con apenas 19 años, Lamine Yamal continúa sumando capítulos inolvidables en una carrera que parece no tener techo. Tras conquistar la Eurocopa y ahora el Mundial 2026, el futbolista del seleccionado español disfrutó de una celebración multitudinaria que quedará marcada para siempre en la historia del deporte de su país.

Mientras Madrid continúa vestida de rojo y amarillo, las imágenes del baile de Lamine Yamal y Nico Williams ya recorren las redes sociales y reflejan la felicidad de un equipo que volvió a hacer historia al levantar la Copa del Mundo.