El divertido baile de Lamine Yamal en los festejos de España campeón del Mundial 2026
El joven crack español fue uno de los más ovacionados durante la caravana en Madrid y protagonizó un divertido momento junto a Nico Williams arriba del micro descapotable.
España continúa celebrando la conquista de su segunda Copa del Mundo y uno de los grandes protagonistas de los festejos fue Lamine Yamal. El joven futbolista, una de las grandes figuras del seleccionado dirigido por Luis de la Fuente, se mostró exultante durante la multitudinaria caravana que recorrió las calles de Madrid tras el título obtenido ante Argentina en la final del Mundial 2026.
El plantel campeón del mundo llegó este lunes a la capital española, donde fue recibido por miles de hinchas que coparon las principales avenidas para acompañar a sus ídolos. Arriba del tradicional micro descapotable, los futbolistas disfrutaron del cariño de la gente y celebraron junto a los aficionados una conquista histórica para el fútbol español.
El divertido baile de Lamine Yamal en los festejos de España campeón del Mundial 2026
En medio de los festejos, Lamine Yamal regaló una de las imágenes más virales de la jornada. El delantero comenzó a bailar al ritmo de la música que sonaba en el micro y rápidamente hizo enloquecer a los fanáticos que seguían de cerca el recorrido de la delegación.
Como no podía ser de otra manera, Nico Williams se sumó al divertido momento y ambos protagonizaron un simpático baile que volvió a demostrar la gran relación que mantienen dentro y fuera del campo de juego. La dupla ofensiva española fue una de las más destacadas del Mundial y también se robó todas las miradas durante los festejos.
Con apenas 19 años, Lamine Yamal continúa sumando capítulos inolvidables en una carrera que parece no tener techo. Tras conquistar la Eurocopa y ahora el Mundial 2026, el futbolista del seleccionado español disfrutó de una celebración multitudinaria que quedará marcada para siempre en la historia del deporte de su país.
Mientras Madrid continúa vestida de rojo y amarillo, las imágenes del baile de Lamine Yamal y Nico Williams ya recorren las redes sociales y reflejan la felicidad de un equipo que volvió a hacer historia al levantar la Copa del Mundo.
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