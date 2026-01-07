Un juvenil de River lanzó fuertes críticas a Marcelo Gallardo: "No tuvo en cuenta en ninguno"

Pese a la crítica de delantero, el "Muñeco" sí promovió a varios juveniles durante el último año, incluyendo nombres como Giorgio Costantini, Ulises Giménez y Juan Cruz Meza, aunque muchos de ellos no fueron citados a la reciente pretemporada en San Martín de los Andes.

La cosa no quedó ahí, ya que en otro tramo de la charla también pareció apuntar no solo al cuerpo técnico sino también a la dirigencia. "No me llamó nadie de River. Algún que otro profe y gente del club algún que otro mensajito", lamentó.

"Yo me crié en River. Se ve el club y la magnitud, con tanta cantidad de jugadores. Yo no jugué en Reserva hasta los 20 años y lo veía lejos. Una vez que estás en Reserva y empezás a compartir, a tener más confianza", insistió el goleador.

"No me llamó nadie de River. Algún que otro profe y gente del club algún que otro mensajito.



Yo me crié en River, se ve el club y la magnitud, con tanta cantidad de jugadores. Yo no jugué en Reserva hasta los 20 años y lo veía lejos. Una vez que estás en Reserva y empezás a…

El paso del delantero por River no solo estuvo marcado por la falta de minutos, sino también por la mala fortuna física. Una grave lesión de tobillo lo mantuvo fuera de las canchas durante casi todo el 2025, lo que retrasó su proyección profesional.

De esta manera, tras un largo tiempo de inactividad, la prioridad absoluta del joven atacante será sumar rodaje y aportar goles. "La motivación para venir también fue que vamos a jugar la Copa Libertadores", sentenció el atacante, entusiasmado con el presente histórico de Platense.

Con esta salida, River sigue desprendiéndose de piezas de sus divisiones inferiores, mientras que el conjunto dirigido por la dupla Orsi-Gómez suma una apuesta ofensiva para afrontar el máximo certamen continental con un jugador que llega herido en su orgullo y con sed de revancha.