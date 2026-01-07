Un juvenil de River lanzó fuertes críticas a Marcelo Gallardo: "No tuvo en cuenta en ninguno"
El delantero, que formó parte del equipo reserva campeón en 2024, apuntó contra el "Muñeco" por la falta de oportunidades para los juveniles de esa camada.
Mientras River avanza en su pretemporada y parece seguir activo en el mercado de pases, también se desprendió de algunos juveniles que salieron a préstamo para sumar rodaje en otros equipos, y uno de ellos sorprendió al lanzar críticas hacia el entrenador Marcelo Gallardo durante la oficialización de su nuevo equipo.
Tras un año marcado por las lesiones, el atacante buscará revancha en Platense y disputará la Copa Libertadores. Este miércoles se concretó su nuevo préstamo.
Se trata de Tomás Nasif, una de las promesas de la cantera de River, que selló su salida a préstamo hacia el "Calamar". Sin embargo, antes de cambiar de aire, el cordobés de 22 años rompió el silencio y lanzó un duro descargo contra el manejo de los juveniles bajo la gestión de Gallardo.
El goleador, quien fue pieza clave del equipo de Marcelo Escudero que se consagró campeón de Reserva en 2024, expresó su frustración por no haber tenido el salto al primer equipo.
"Cuando estaba en Reserva sabíamos que podía estar cualquiera en Primera, pero Gallardo no tuvo en cuenta a ninguno de ese equipo campeón", disparó Nasif en diálogo con DSports Radio.
Pese a la crítica de delantero, el "Muñeco" sí promovió a varios juveniles durante el último año, incluyendo nombres como Giorgio Costantini, Ulises Giménez y Juan Cruz Meza, aunque muchos de ellos no fueron citados a la reciente pretemporada en San Martín de los Andes.
La cosa no quedó ahí, ya que en otro tramo de la charla también pareció apuntar no solo al cuerpo técnico sino también a la dirigencia. "No me llamó nadie de River. Algún que otro profe y gente del club algún que otro mensajito", lamentó.
"Yo me crié en River. Se ve el club y la magnitud, con tanta cantidad de jugadores. Yo no jugué en Reserva hasta los 20 años y lo veía lejos. Una vez que estás en Reserva y empezás a compartir, a tener más confianza", insistió el goleador.
El paso del delantero por River no solo estuvo marcado por la falta de minutos, sino también por la mala fortuna física. Una grave lesión de tobillo lo mantuvo fuera de las canchas durante casi todo el 2025, lo que retrasó su proyección profesional.
De esta manera, tras un largo tiempo de inactividad, la prioridad absoluta del joven atacante será sumar rodaje y aportar goles. "La motivación para venir también fue que vamos a jugar la Copa Libertadores", sentenció el atacante, entusiasmado con el presente histórico de Platense.
Con esta salida, River sigue desprendiéndose de piezas de sus divisiones inferiores, mientras que el conjunto dirigido por la dupla Orsi-Gómez suma una apuesta ofensiva para afrontar el máximo certamen continental con un jugador que llega herido en su orgullo y con sed de revancha.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario