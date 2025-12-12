Alarmante: Jack Doohan volvió a sufrir otro accidente en Suzuka y ya es el tercero en tres días
El joven australiano, que busca relanzar su carrera tras perder su asiento en Alpine, volvió a chocar en la curva Degner y sumó su tercer incidente consecutivo en el mismo punto.
El presente de Jack Doohan está lejos de brindarle tranquilidad. Luego de despedirse de Alpine para ceder su butaca a Franco Colapinto, el australiano emprendió un nuevo camino en la Super Fórmula con el objetivo de recuperar confianza y continuidad. Sin embargo, su paso por Japón no viene acompañado de buenos resultados.
En las últimas jornadas quedó envuelto en una cadena de accidentes que encendió las alarmas: tres impactos en días consecutivos y todos en la misma sección del trazado de Suzuka. El último hecho se produjo en la madrugada del viernes, cuando Doohan volvió a perder el control de su vehículo al rozar el piano interno de la curva Degner.
Ese toque derivó en que el auto de Kondo Racing pisara la cama de leca y se deslizara hacia las defensas Tecpro. Afortunadamente, el sistema absorbió el golpe y evitó una situación de mayor gravedad, aunque el monoplaza volvió a sufrir daños y obligó al equipo a trabajar contrarreloj para evaluar la magnitud del impacto.
Lo más llamativo es la repetición casi calcada del incidente. Durante los dos días anteriores había protagonizado accidentes idénticos en el mismo punto del circuito, y su historial reciente en Suzuka tampoco lo favorece. Cuando corrió allí con Alpine en la Fórmula 1 también terminó contra las defensas en esa misma variante, acumulando así cuatro golpes en cuatro visitas, una estadística que resulta difícil de ignorar incluso para un piloto con talento.
La seguidilla de percances no solo afecta su rendimiento deportivo, sino también su estabilidad emocional. Haber salido de la F1 representó un golpe anímico considerable, y ahora busca afirmarse en una categoría en la que se juega la posibilidad de mostrarse lo suficiente como para aspirar a un rol de reserva en Haas F1.
Las críticas en redes sociales tampoco lo ayudan: tras su tercer choque consecutivo, cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen completamente negra, reflejo de su momento de frustración. En medio de ese panorama, su futuro inmediato aún no está resuelto.
Aunque sigue vinculado contractualmente a Alpine hasta 2026, no tiene asegurado un lugar ni en la Super Fórmula ni en Haas. Doohan intenta recuperar estabilidad y demostrar que todavía tiene potencial para reencauzar su carrera, pero los repetidos accidentes en Suzuka reavivan dudas sobre su adaptación y sobre el impacto emocional que arrastra desde su salida de la máxima categoría.
