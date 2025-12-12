Alarmante: Jack Doohan volvió a sufrir otro accidente en Suzuka y ya es el tercero en tres días

doohan

Las críticas en redes sociales tampoco lo ayudan: tras su tercer choque consecutivo, cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen completamente negra, reflejo de su momento de frustración. En medio de ese panorama, su futuro inmediato aún no está resuelto.

Aunque sigue vinculado contractualmente a Alpine hasta 2026, no tiene asegurado un lugar ni en la Super Fórmula ni en Haas. Doohan intenta recuperar estabilidad y demostrar que todavía tiene potencial para reencauzar su carrera, pero los repetidos accidentes en Suzuka reavivan dudas sobre su adaptación y sobre el impacto emocional que arrastra desde su salida de la máxima categoría.