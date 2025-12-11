Otro día para el olvido de Jack Doohan en Suzuka: volvió a chocar en la misma curva que ayer
El australiano sufrió dos golpes en la misma curva durante los ensayos de Super Formula y atraviesa un 2025 lleno de obstáculos.
El paso de Jack Doohan por los test de Super Formula en Suzuka terminó convirtiéndose en otro capítulo complicado dentro de un año que ya venía siendo adverso. El piloto australiano, de apenas 22 años, afrontaba esta prueba con la expectativa de dar un giro a su situación tras quedar relegado en Alpine en plena temporada de Fórmula 1.
Sin embargo, lejos de encontrar señales alentadoras, sufrió dos accidentes consecutivos, uno este miércoles y el otro hoy jueves, en un mismo sector del circuito: la famosa curva Degner, que en cuestión de horas se transformó en su pesadilla. En ambos casos perdió el control del auto del Kondo Racing, primero golpeando el lateral derecho contra las barreras y luego impactando de frente, aunque sin daños irreparables para el vehículo.
Doohan había viajado a Japón inmediatamente después del Gran Premio de Abu Dhabi, donde actuó como parte del staff del equipo francés tras ser reemplazado por Franco Colapinto desde la carrera de Emilia-Romagna. Con su lugar como titular ya perdido, su objetivo era reposicionarse en el automovilismo internacional, y la Super Formula se presentaba como una plataforma ideal para relanzarse.
No obstante, las jornadas de ensayos dejaron más dudas que certezas: sus tiempos lo ubicaron entre los últimos puestos en todas las tandas -21°, 18°, 18° y 21° sobre 23 participantes-, un reflejo de que aún necesita adaptación y confianza.
El piloto mantiene contrato con Alpine hasta fines de 2026, aunque fuentes del equipo confirmaron que evalúa la posibilidad de cortar ese vínculo. La ruptura con Flavio Briatore como mánager, decidida junto a su padre Mick, también marcó un punto de inflexión en la búsqueda de un nuevo rumbo profesional. Paralelamente, su participación con Kondo Racing -estructura asociada a Toyota- podría abrirle una puerta en la Fórmula 1 como piloto de reserva de Haas, teniendo en cuenta que la marca japonesa incrementó su vínculo con la escudería estadounidense.
Las dificultades de Doohan no comenzaron en Suzuka. Su temporada ya venía golpeada desde que perdió la titularidad en Imola, episodio que cerró prácticamente cualquier posibilidad de continuidad real en Alpine. Incluso protagonizó un fuerte accidente en la primera curva del circuito japonés tras no cerrar el DRS, un error que destruyó su A525 y aceleró su desplazamiento del programa del equipo, donde Paul Aron tomó la posta en el simulador.
Ahora, con dos nuevos incidentes a cuestas, Doohan intenta aferrarse a la Super Formula como tabla de salvación en un 2025 que lo obligó a recomenzar todo desde cero y que sigue presentándole desafíos a cada paso.
