Otro día para el olvido de Jack Doohan en Suzuka: volvió a chocar en la misma curva que ayer

Las dificultades de Doohan no comenzaron en Suzuka. Su temporada ya venía golpeada desde que perdió la titularidad en Imola, episodio que cerró prácticamente cualquier posibilidad de continuidad real en Alpine. Incluso protagonizó un fuerte accidente en la primera curva del circuito japonés tras no cerrar el DRS, un error que destruyó su A525 y aceleró su desplazamiento del programa del equipo, donde Paul Aron tomó la posta en el simulador.

Ahora, con dos nuevos incidentes a cuestas, Doohan intenta aferrarse a la Super Formula como tabla de salvación en un 2025 que lo obligó a recomenzar todo desde cero y que sigue presentándole desafíos a cada paso.