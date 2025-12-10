Alerta máxima en Japón por posible "megaterremoto" tras un sismo de magnitud 7,5
El potente temblor dejó al menos 52 heridos y provocó alertas de tsunami, además del cierre de más de 300 escuelas en el noreste del país.
Un violento terremoto sacudió el noreste de Japón durante la noche del lunes, generando alarma entre las autoridades y provocando el cierre de cientos de escuelas en varias prefecturas. En los últimos días, Japón ha enfrentado una serie de temblores de consideración que dejaron al menos 52 personas heridas en la región noreste. El sismo más grave, de magnitud 7,5 en la escala de Richter, se registró a las 23:15 hora local frente a la costa pacífica de la prefectura de Aomori, según informaron medios locales.
Las prefecturas de Aomori, Hokkaido e Iwate confirmaron 37, 11 y cuatro heridos, respectivamente, indicó la agencia Kyodo. El movimiento alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa de siete niveles en el noreste del país, detalló la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, siglas en inglés).
Tras el temblor, la JMA emitió alertas de tsunami para Iwate y sectores de Hokkaido y Aomori. Varios puertos reportaron la llegada de olas, destacándose el puerto de Kuji, en Iwate, donde el tsunami alcanzó 70 centímetros. Más de 300 colegios permanecieron cerrados el martes en Aomori, Hokkaido, Fukushima, Iwate y Miyagi. La mayoría reabrió sus puertas este miércoles, salvo aquellos dañados por el sismo.
Qué es un "megaterremoto"
Poco después del sismo, la JMA activó una alerta por un posible megaterremoto a lo largo de la zanja frente a la costa pacífica del noreste de Japón. El aviso abarca desde Hokkaido hasta la prefectura de Chiba y es el primero de su tipo desde que se introdujo la categoría de alerta por megaterremotos en diciembre de 2022.
Los funcionarios meteorológicos recomendaron a la población mantenerse vigilante durante la próxima semana, aunque sin exigir una evacuación preventiva. En los últimos minutos del miércoles, otro sismo preliminar de magnitud 5,9 volvió a sacudir la prefectura de Aomori, informó la agencia meteorológica japonesa. Para este evento no se emitieron alertas de tsunami.
El movimiento se produjo a las 23:52 hora local frente a la costa de Aomori en el Pacífico, a 30 kilómetros de profundidad, alcanzando una intensidad de 4 en la escala sísmica japonesa de siete niveles en la localidad de Gonohe, señaló la JMA.
