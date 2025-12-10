Alerta máxima en Japón por posible "megaterremoto" tras un sismo de magnitud 7,5

Los funcionarios meteorológicos recomendaron a la población mantenerse vigilante durante la próxima semana, aunque sin exigir una evacuación preventiva. En los últimos minutos del miércoles, otro sismo preliminar de magnitud 5,9 volvió a sacudir la prefectura de Aomori, informó la agencia meteorológica japonesa. Para este evento no se emitieron alertas de tsunami.

El movimiento se produjo a las 23:52 hora local frente a la costa de Aomori en el Pacífico, a 30 kilómetros de profundidad, alcanzando una intensidad de 4 en la escala sísmica japonesa de siete niveles en la localidad de Gonohe, señaló la JMA.

terremoto japon

terremoto jopon 3