Alejandro Garnacho rompió el silencio sobre su salida del Manchester United: qué dijo
El delantero argentino habló tras la victoria del Chelsea en Champions League y dejó en claro cómo vivió su etapa final en el club de Old Trafford.
Alejandro Garnacho volvió a ser protagonista en la Champions League, esta vez con la camiseta del Chelsea. El atacante de 21 años, quien hace apenas unas semanas dejó atrás una etapa turbulenta en el Manchester United, se refirió públicamente por primera vez a su conflictiva salida del club que lo formó y donde dio sus primeros pasos como profesional.
Sus declaraciones llegaron después del triunfo 1-0 frente al Benfica en Stamford Bridge, un resultado que revitalizó al equipo londinense en la fase de grupos. La situación del extremo argentino en Manchester había sido delicada en los últimos meses. Bajo la dirección de Ruben Amorim, fue apartado del plantel principal y obligado a entrenar en soledad mientras aguardaba una solución en el mercado de pases.
Finalmente, la transferencia al Chelsea se concretó en el cierre de la ventana por una suma cercana a los 40 millones de libras esterlinas (unos 50,8 millones de dólares), poniendo fin a semanas de tensión y rumores sobre su futuro.
En diálogo con TNT Sports, Garnacho reconoció que atravesó un período muy complicado, aunque evitó cargar contra su antiguo club: “Fue un momento difícil allí, entrenando solo. No tengo nada malo que decir sobre el Manchester United. Fue simplemente un mal momento en la vida, pero ahora estoy feliz de estar aquí, de volver a jugar esta competición y de haber conseguido los tres puntos”, expresó con firmeza.
La adaptación tampoco fue automática. Tras su llegada, debió esperar para ganarse un lugar en el equipo de Enzo Maresca, donde comparte vestuario con Enzo Fernández y Facundo Buonanotte. Su debut como titular se dio en la Carabao Cup frente al Lincoln, y tras no ser convocado en la derrota ante Brighton en la Premier League, reapareció en la Champions frente al Benfica.
En ese encuentro, fue determinante: un centro suyo provocó el gol de la victoria luego de un error defensivo del colombiano Richard Ríos. Consultado sobre si este regreso a la Champions compensaba lo vivido en Manchester, el atacante no dudó: “Por supuesto que sí. Desde chicos soñamos con jugar noches de Champions y ahora estoy aquí, muy feliz. Son tres puntos vitales después de haber perdido en el debut, así que todo el equipo está contento”.
La historia de Garnacho con el United no fue menor: disputó 144 partidos oficiales, convirtió 26 goles y dio 22 asistencias, además de convertirse en una pieza habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni para la selección argentina. Ahora, en su nueva etapa -donde ya acumula cuatro partidos- busca consolidarse y escribir un nuevo capítulo en su carrera.
