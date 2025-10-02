Alejandro Garnacho rompió el silencio sobre su salida del Manchester United: qué dijo

La adaptación tampoco fue automática. Tras su llegada, debió esperar para ganarse un lugar en el equipo de Enzo Maresca, donde comparte vestuario con Enzo Fernández y Facundo Buonanotte. Su debut como titular se dio en la Carabao Cup frente al Lincoln, y tras no ser convocado en la derrota ante Brighton en la Premier League, reapareció en la Champions frente al Benfica.

alejandro garnacho 2

En ese encuentro, fue determinante: un centro suyo provocó el gol de la victoria luego de un error defensivo del colombiano Richard Ríos. Consultado sobre si este regreso a la Champions compensaba lo vivido en Manchester, el atacante no dudó: “Por supuesto que sí. Desde chicos soñamos con jugar noches de Champions y ahora estoy aquí, muy feliz. Son tres puntos vitales después de haber perdido en el debut, así que todo el equipo está contento”.

La historia de Garnacho con el United no fue menor: disputó 144 partidos oficiales, convirtió 26 goles y dio 22 asistencias, además de convertirse en una pieza habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni para la selección argentina. Ahora, en su nueva etapa -donde ya acumula cuatro partidos- busca consolidarse y escribir un nuevo capítulo en su carrera.