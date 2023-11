Scaloni explicó los motivos por no citar a Garnacho

El jugador del Manchester United, de 19 años, no sumó minutos en la pasada doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas (1-0 vs. Paraguay y 2-0 vs. Perú). Fue citado por primera vez para los amistosos ante Australia e Indonesia, donde jugó algunos minutos. De forma oficial, sólo disputó 6 minutos en el triunfo 3-0 ante Bolivia en La Paz por Eliminatorias Sudamericanas.

En ese sentido, el seleccionador argentino indicó que el delantero Ángel Correa, uno de los campeones del mundo, transita el mismo camino: "No hablamos con él porque hay varios chicos que no están. Hoy son 24 jugadores de campo, pero decidimos que esté Paulo Dybala y son decisiones difíciles y duras".

