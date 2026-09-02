La fuerte crítica de Agustina Albertario contra el Gobierno y la CAH tras el título de Las Leonas
La histórica exintegrante del seleccionado argentino reaccionó al debate por el respaldo al deporte y cuestionó el destino de los fondos que recibe la Confederación Argentina de Hockey.
La consagración de Las Leonas en el Mundial de Hockey 2026 no solo generó festejos entre las figuras actuales y los fanáticos del seleccionado argentino. También provocó distintas reacciones entre exjugadoras que dejaron una huella importante en el equipo nacional. Una de ellas fue Agustina Albertario, quien aprovechó sus redes sociales para expresar una contundente postura sobre el financiamiento del deporte argentino.
La exintegrante del seleccionado nacional publicó un mensaje en Instagram en el que cuestionó tanto a los distintos gobiernos que estuvieron al frente del país como a la conducción de la Confederación Argentina de Hockey (CAH). Sus palabras aparecieron en medio de la discusión sobre el apoyo estatal que reciben las disciplinas deportivas y rápidamente generaron repercusión.
Albertario fue categórica al referirse a su propia experiencia durante los años en los que representó a la Selección Argentina. “Las cosas que hay que leer, Dios mío. No me pregunten a mí si el Gobierno nos apoya. Ningún Gobierno apoyó lo suficiente al deporte, ninguno”, escribió la exjugadora. El mensaje no se quedó únicamente en una crítica hacia la dirigencia política.
Agustina Albertario apuntó contra el manejo de los sponsors
La exLeona también puso el foco directamente sobre la administración de los recursos que recibe la CAH a través de sus acuerdos comerciales. En la segunda parte de su publicación, dirigió sus cuestionamientos hacia la propia conducción del hockey argentino. La exjugadora planteó interrogantes sobre el destino del dinero que ingresa a la Confederación a partir de sus sponsors y reclamó mayor claridad sobre el uso de esos recursos.
“Mejor pregúntense qué hace la Confe con la plata de los sponsors que jamás se ha visto”, expresó. La frase tuvo especial repercusión porque Albertario conoce desde adentro el funcionamiento del seleccionado y fue durante más de una década una de las jugadoras habituales de Las Leonas.
Al final de su mensaje, además, buscó despegar sus declaraciones de cualquier interpretación partidaria. La exjugadora aclaró que su intención no era involucrarse en una discusión política y cerró su publicación con una frase irónica. “Un besito. No hablo más porque después soy la loca, conventillera. Y no soy política, no me importa la política”, manifestó.
La extensa historia de Agustina Albertario con Las Leonas
Albertario nació el 1 de enero de 1993 en Adrogué y construyó una extensa carrera vinculada al hockey sobre césped. Sus primeros pasos estuvieron relacionados con Pucará y San Albano, mientras que posteriormente continuó su desarrollo en Lomas Athletic. También tuvo experiencias en el hockey europeo, donde defendió las camisetas de KHC Leuven y Royal Léopold Club, ambos de Bélgica, además del Düsseldorfer HC de Alemania.
Su vínculo con la Selección Argentina comenzó en las categorías juveniles. En 2010 consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur y tres años después dio el salto al seleccionado mayor. Desde entonces, fue protagonista de algunos de los principales logros de Las Leonas durante más de una década. Entre sus conquistas más importantes aparece la medalla de oro obtenida en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
A esa consagración se sumaron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el subcampeonato mundial conseguido en 2022 y la medalla de bronce obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024. También consiguió títulos y podios en los Juegos Suramericanos, la Copa Panamericana y la Hockey Pro League.
La relación de Albertario con Las Leonas llegó a su final en marzo de 2025, cuando anunció públicamente su salida de la Selección Argentina. Después de más de diez años vinculada al equipo nacional, la jugadora decidió cerrar una etapa que estuvo marcada por títulos, medallas y participaciones en grandes torneos internacionales.
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