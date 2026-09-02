La fuerte crítica de Agustina Albertario contra el Gobierno y la CAH tras el título de Las Leonas

Al final de su mensaje, además, buscó despegar sus declaraciones de cualquier interpretación partidaria. La exjugadora aclaró que su intención no era involucrarse en una discusión política y cerró su publicación con una frase irónica. “Un besito. No hablo más porque después soy la loca, conventillera. Y no soy política, no me importa la política”, manifestó.

La extensa historia de Agustina Albertario con Las Leonas

Albertario nació el 1 de enero de 1993 en Adrogué y construyó una extensa carrera vinculada al hockey sobre césped. Sus primeros pasos estuvieron relacionados con Pucará y San Albano, mientras que posteriormente continuó su desarrollo en Lomas Athletic. También tuvo experiencias en el hockey europeo, donde defendió las camisetas de KHC Leuven y Royal Léopold Club, ambos de Bélgica, además del Düsseldorfer HC de Alemania.

Su vínculo con la Selección Argentina comenzó en las categorías juveniles. En 2010 consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur y tres años después dio el salto al seleccionado mayor. Desde entonces, fue protagonista de algunos de los principales logros de Las Leonas durante más de una década. Entre sus conquistas más importantes aparece la medalla de oro obtenida en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

A esa consagración se sumaron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el subcampeonato mundial conseguido en 2022 y la medalla de bronce obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024. También consiguió títulos y podios en los Juegos Suramericanos, la Copa Panamericana y la Hockey Pro League.

La relación de Albertario con Las Leonas llegó a su final en marzo de 2025, cuando anunció públicamente su salida de la Selección Argentina. Después de más de diez años vinculada al equipo nacional, la jugadora decidió cerrar una etapa que estuvo marcada por títulos, medallas y participaciones en grandes torneos internacionales.