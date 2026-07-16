Humo en Nueva Jersey antes de la final del Mundial: cómo estará el clima el domingo, según el informe oficial

Si bien los especialistas advierten que podría registrarse algo de bruma residual o un cielo ligeramente opaco en el horizonte de Manhattan, las condiciones serán completamente seguras para la alta competencia deportiva y no representarán ningún tipo de riesgo para la salud de los 82.000 espectadores que colmarán el estadio.

De esta manera, el temor a sufrir alteraciones en la programación o de tener que disputar el partido con un aire pesado quedó totalmente descartado. Con el cielo despejándose y el aire renovado, la mesa quedó servida para que Argentina y España disputen la final del mundo en condiciones óptimas.