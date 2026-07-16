Humo en Nueva Jersey antes de la final del Mundial: cómo estará el clima el domingo, según el informe oficial
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) emitió un informe alentador para el domingo en el MetLife Stadium.
Luego de que se encendieran las alarmas en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey debido a la densa nube de humo tóxico proveniente de los incendios forestales en Canadá, llegó el tan esperado alivio pensando en la final del Mundial 2026 del próximo domingo entre la Selección Argentina y España.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), a través de su portal oficial de monitoreo de calidad del aire AirNow.gov, dio a conocer el pronóstico oficial para este domingo 19 de julio en la zona del MetLife Stadium.
Las noticias son sumamente positivas tanto para el plantel de Lionel Scaloni como para el de Luis de la Fuente, asegurando que las condiciones ambientales no serán un impedimento para el desarrollo físico de la gran final de la Copa del Mundo.
Cómo estará el clima en New Jersey para la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España
Según detalló el organismo ambiental estadounidense, el factor clave para barrer con la neblina contaminante que hoy afecta a la región será el factor meteorológico:
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Tormentas salvadoras: Se espera que durante la jornada del sábado se registren lluvias y tormentas en la zona. Esta inestabilidad climática será fundamental para "limpiar" la atmósfera, arrastrando las micropartículas de cenizas y humo (PM2.5) que se encuentran suspendidas en el aire.
Mejora significativa: Para el domingo a la tarde, momento en que rodará la pelota en Nueva Jersey, los niveles de contaminación del aire estarán muy por debajo de los umbrales insalubres que rigen por estas horas.
Cómo estará el aire durante el partido
El reporte oficial de AirNow.gov prevé que para la hora de la final la calidad del aire se presentará de "moderada a buena".
Si bien los especialistas advierten que podría registrarse algo de bruma residual o un cielo ligeramente opaco en el horizonte de Manhattan, las condiciones serán completamente seguras para la alta competencia deportiva y no representarán ningún tipo de riesgo para la salud de los 82.000 espectadores que colmarán el estadio.
De esta manera, el temor a sufrir alteraciones en la programación o de tener que disputar el partido con un aire pesado quedó totalmente descartado. Con el cielo despejándose y el aire renovado, la mesa quedó servida para que Argentina y España disputen la final del mundo en condiciones óptimas.
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