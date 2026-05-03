Gran Premio de Miami: el video de Franco Colapinto llegando al circuito acompañado por su novia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2050922534359478706&partner=&hide_thread=false | FRANCO COLAPINTO Y MAIA REFICCO LLEGANDO JUNTOS AL PADDOCK EN MIAMI!



Recuerden que la carrera se adelantó por las tormentas a las 14 PM pic.twitter.com/eGSfTsB5n1 — Alpine ARG (@AlpineArg_) May 3, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2050924249548718232&partner=&hide_thread=false | ¡Más de la llegada de Franco Colapinto junto a Maia Reficco al Paddock! pic.twitter.com/1OleBCXk6X — Alpine ARG (@AlpineArg_) May 3, 2026

Este ajuste busca garantizar que la competencia pueda completarse antes de que las precipitaciones alcancen su mayor intensidad, protegiendo tanto a los pilotos como a los miles de fanáticos que colman las instalaciones. Cabe recordar que el pronóstico especializado ya venía advirtiendo sobre la inestabilidad en la región, con probabilidades de eventos puntuales y acumulados de lluvia significativos para este fin de semana.

Con este cambio, los equipos deberán reajustar sus estrategias de último minuto para una carrera que, además de la exigencia técnica, ahora estará marcada por la presión del reloj y el cielo amenazante sobre Florida.

"¿Ocho?": el exabrupto de Franco Colapinto que descolocó a la prensa en Miami tras la clasificación

Tras otra jornada consagratoria en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde alcanzó un histórico 8º puesto en la clasificación rumbo a la carrera del domingo, Franco Colapinto volvió a demostrar que su frescura fuera del auto es tan auténtica como su talento al volante.

El piloto argentino protagonizó un momento desopilante que se volvió viral al bromear con la rima de su posición final, sorprendiendo a los periodistas presentes en la zona mixta. "¿Cómo quedé? ¿Ocho? el culo te abrocho...", lanzó entre risas, descolocando a la prensa.

Más allá del humor, el piloto de Alpine se mostró aliviado por el rendimiento de su monoplaza tras un inicio de temporada complejo en el que el ritmo de carrera había sido una cuenta pendiente. "Estoy contento. Hice una Qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba muy bien y me acompañó, por fin, después de cuatro carreras", destacó.

colapinto ocho

"Hice un buen trabajo ayer (por el viernes) en una pista que no conocía, hoy una pista que conocía un poco más, empecé a empujar un poco más y empecé a encontrar un par de cosas", analizó el pilarense, y concluyó: "Me sentí cómodo empujando, yendo un poquito más al límite, hay cosas para mejorar todavía".

A su vez, Colapinto destacó el esfuerzo técnico del equipo, especialmente considerando las dificultades de tracción en el trazado estadounidense. El joven bonaerense lamentó no contar con ciertas mejoras aerodinámicas, pero valoró el resultado colectivo.

“Obviamente que el alerón trasero me va a ayudar mucho en una pista especialmente con tan poco grip atrás que vas patinando tanto. Hubiera ayudado un montón, pero nada", sostuvo el bonaerense, y señaló: "Creo que lo maximicé con lo que teníamos. Doble Q3 para el equipo. Es un gran día para mí y para el equipo".

Con este 8º lugar, Colapinto iguala su mejor posición de largada histórica (lograda previamente en Azerbaiyán 2024) y partirá este domingo desde la cuarta fila, en busca de puntos.