Alerta amarilla por tormentas fuertes: qué zonas enfrentan un jueves de intensa inestabilidad

Lluvias copiosas: Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 mm y 70 mm, con la probabilidad de que se superen esos registros de forma puntual.

Fenómenos asociados: Las celdas de tormenta estarán acompañadas por intensas ráfagas de viento, una fuerte actividad eléctrica y la caída ocasional de granizo.

Foco crítico: Corrientes, el este chaqueño y el norte santafesino registrarán las mayores intensidades debido al alto índice de humedad ambiente.

Mejora temporaria del clima en las próximas horas

Pese a la severidad esperada para el jueves, los especialistas del organismo oficial anticipan que el mal tiempo no se prolongará demasiado tiempo sobre las mismas localidades, según el portal especializado Meteored.

El sistema frontal mantendrá un desplazamiento continuo y progresivo hacia el extremo noreste del país, lo que dará lugar a una mejora relativamente rápida de las condiciones meteorológicas en la franja central a partir del viernes.