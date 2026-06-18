Alerta amarilla por tormentas fuertes: qué zonas enfrentan un jueves de intensa inestabilidad
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso ya que espera abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta de nivel amarillo ante el avance de un sistema frontal que, al interactuar con una masa de aire cálida y húmeda de elevada concentración para esta época del año, genera condiciones propicias para el desarrollo de tormentas de variada intensidad.
De esta manera, un nuevo frente de inestabilidad climática se despliega este jueves sobre el norte y el centro del territorio argentino.
Las mayores complicaciones y los fenómenos más intensos se concentrarán durante el transcurso de la jornada, afectando de manera directa a amplias zonas productivas y urbanas del Litoral y del norte santiagueño.
Alerta por tormentas: las regiones afectadas y el alcance del fenómeno
De acuerdo con el informe difundido por el sitio Meteored, el mapa del aviso meteorológico abarca el sudeste de Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos, gran parte de Corrientes, el este de Chaco y el este de Formosa. Para estas áreas se pronostican núcleos convectivos capaces de provocar:
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Lluvias copiosas: Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 mm y 70 mm, con la probabilidad de que se superen esos registros de forma puntual.
Fenómenos asociados: Las celdas de tormenta estarán acompañadas por intensas ráfagas de viento, una fuerte actividad eléctrica y la caída ocasional de granizo.
Foco crítico: Corrientes, el este chaqueño y el norte santafesino registrarán las mayores intensidades debido al alto índice de humedad ambiente.
Mejora temporaria del clima en las próximas horas
Pese a la severidad esperada para el jueves, los especialistas del organismo oficial anticipan que el mal tiempo no se prolongará demasiado tiempo sobre las mismas localidades, según el portal especializado Meteored.
El sistema frontal mantendrá un desplazamiento continuo y progresivo hacia el extremo noreste del país, lo que dará lugar a una mejora relativamente rápida de las condiciones meteorológicas en la franja central a partir del viernes.
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