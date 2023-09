Alexander Zverev hizo echar a un espectador que gritó “la frase más famosa de Hitler”

La transmisión oficial capturó el momento en el que el tenista se dirigía hacia el umpire mientras señalaba a un fanático que estaba en la grada: “No, no, no. Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que hay en el mundo. Es inaceptable. Es increíble”.

VIDEO Así fue el incidente de Zverev con un espectador en el US Open

zverev publico nazi

Según se pudo escuchar en el recinto, el hombre había dicho Deutschland über alles (Alemania por encima de todo) antes de un servicio del alemán.

Keothavong consultó de inmediato a los agentes de seguridad e incluso se dirigió a la tribuna para que identificar al responsable. Pasados unos minutos, lo reconocieron y le ordenaron que abandonara el estadio.

zverev publico nazi