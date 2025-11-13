La curiosa promesa que hizo un jugador de la Selección de España si gana el Mundial 2026

image

Marc Cucurella y su pasión por Luck Ra

Además de su particular promesa que se viralizó en las redes sociales en las últimas horas, Cucurella respondió otras preguntas del ping pong con el medio español. Aseguró que “se le da mal estar relajado”, que si no hubiera sido futbolista habría sido “bombero” y reveló que la canción que más escuchó en este 2025 fue La Morocha, del cantante argentino Luck Ra, un tema que se volvió un éxito mundial.