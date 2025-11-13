La curiosa promesa que hizo un jugador de la Selección de España si gana el Mundial 2026
El futbolista sorprendió al confesar qué haría con su característico pelo si la selección española logra consagrarse campeona en Canadá, Estados Unidos y México 2026.
En medio de la polémica por la ausencia de Lamine Yamal en la convocatoria de España, Marc Cucurella protagonizó un momento divertido al revelar qué promesa cumpliría si el equipo de Luis de la Fuente levanta la Copa del Mundo. El jugador del Chelsea dejó abierta la posibilidad de un cambio extremo de look que sorprendió a todos los fanáticos.
España vive días agitados por la sorpresiva baja de Yamal, que no fue convocado para los partidos ante Georgia y Turquía por las Eliminatorias Europeas. En ese contexto, el defensor generó un momento de distensión al hacer una llamativa promesa relacionada con su look.
En diálogo con el diario Sport, el jugador del Chelsea fue consultado sobre qué se haría en el pelo si España logra conquistar el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. “Buah, buena presión. Se podría optar a todo, no lo diría con la boca muy grande porque luego pasa. El tinte rojo dio suerte...”, recordó, aludiendo a su cambio de color de cabello tras ganar la Eurocopa 2024.
Acto seguido, el lateral izquierdo fue más allá y lanzó una nueva promesa: “Ahora cambiaría de tinte, pero quizá me haría una rapadita. Lo dejamos en quedarme calvo”. La declaración no pasó desapercibida, considerando que su pelo se convirtió en una de sus principales señas de identidad.
Marc Cucurella y su pasión por Luck Ra
Además de su particular promesa que se viralizó en las redes sociales en las últimas horas, Cucurella respondió otras preguntas del ping pong con el medio español. Aseguró que “se le da mal estar relajado”, que si no hubiera sido futbolista habría sido “bombero” y reveló que la canción que más escuchó en este 2025 fue La Morocha, del cantante argentino Luck Ra, un tema que se volvió un éxito mundial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario